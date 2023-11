Näkökulma: Kalle Rovanperän säkenöinti sokaisee todellisuudelta – MM-rallien ratkaisuhetkiin kätkeytyy kiusallinen ristiriita

Julkisuudessakin esillä olleiden tietojen valossa on selvää, että MM-sarjaan on tulossa lähivuosina varsin mittaviakin uudistuksia. Muutostarvetta arvioitaessa asioita on syytä tarkastella paitsi kattavasti myös kriittisesti, ja siksi lienee paikallaan myös selvittää, mitä Power Stage on sarjaan viimeisten 13 vuoden aikana tuonut.