Kalle Rovanperä yhtyi tallikaverinsa tuimaan tekstiin – nämä numerot kielivät hurjasta muutoksesta: "Vähän väärä tapa"

Toyota oli vielä kaksi pätkää ennen maalia nousemassa valmistajien MM-sarjan kärkeen ja vieläpä kasvattamassa eroa Hyundaihin varsin tuntuvaksi. Rovanperän keskeytyksen myötä tilanne on kuitenkin päinvastainen: Hyundain MM-johto on 20 pistettä, kun ajamatta on neljä osakilpailua.