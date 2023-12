Kommentti: Tässä on kohutun MM-ralliuudistuksen käsittämättömin yksityiskohta – lajipäättäjät pelkäävät Kalle Rovanperää?

Pisteformaattia uudistettiin nyt ensimmäisen kerran sitten vuoden 2017, jolloin rallit päättävällä Power Stagella alettiin jakaa aiempaa enemmän pisteitä ja yhä useammalle kuljettajalle. Nyt muutos on huomattavasti suurempi.

Pisteitä jaetaan jo lauantain jälkeisen tulosluettelon perusteella, kunhan pisteitä saavuttanut kuljettaja pääsee rallin maaliin saakka. Sunnuntailta on tarjolla lisäpisteitä niin Power Stagen kuin koko päivän nopeimmille.

Keskeinen ongelma on se, että koko rallin voitosta ei palkita pisteiden muodossa enää mitenkään. Korkeimmalla korokkeella saa toki edelleen kuunnella oman maansa kansallislaulun, ja siihen sivuun kisajärjestäjä tarjoaa lämmintä kättä ja jonkinlaisen pokaalin.

Käsittämättömintä tähän liittyen on se, että ensimmäistä kertaa koko MM-sarjan historiassa on teoriassa mahdollista voittaa kauden kaikki osakilpailut, mutta jäädä silti loppupisteissä jonkun taakse.

Käytännössä tämä on toki äärimmäisen epätodennäköistä; esimerkiksi kahden viime kauden kaikkiaan 26 osakilpailusta vain kahdessa joku muu kuin voittaja olisi saanut uuden formaatin mukaan laskien eniten pisteitä.

Kokonaan oma asiansa on se, miten lajin seuraajat nyt tehdyn uudistuksen sisäistävät ja ymmärtävät. Ensimmäisten päivien aikana jopa niillä, jotka ovat olleet mukana jo pidempään, on ollut vaikea hahmottaa, mistä ja miten pisteitä vastedes jaetaan.

Köröttely kuriin...

Ilmeisin syy uudistukseen on se, että rallien päätöspäivään halutaan lisää panosta, koska viime vuosina valtaosa kuljettajista on vain kurvaillut sunnuntain ensimmäiset erikoiskokeet läpi ja tehnyt sitten Power Stagella jonkinlaisen hyökkäyksen.

Kahden viime kauden aikana peräti 17 osakilpailussa 26:sta kärkikolmikon sijoitukset eivät ole enää päätöspäivänä muuttuneet. Tätä selittää se, että lauantain jälkeen rallia johtaneen ja toisena olleen kuljettajan ero on ollut keskimäärin 27,1 sekuntia, toisena ja kolmantena olleen ero 26,2 sekuntia ja kolmantena ja neljäntenä olleen ero 24,8 sekuntia.

Kun rallin voittanut kuljettaja on jäänyt – edelleen vuosina 2022–2023 – torstain, perjantain ja lauantain erikoiskokeilla pohja-ajasta keskimäärin 0,07 sekuntia kilometrillä, sunnuntaina vastaava ero on ollut 0,22. Toiseksi sijoittuneen kohdalla ero on kasvanut 0,22:sta 0,28:aan, kolmanneksi sijoittuneen kohdalla 0,36:sta 0,47:ään sekuntiin kilometrillä.