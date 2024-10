Ratkaisu löytyi – FIA äänestää uudesta pistesysteemistä rallin MM-sarjaan: "Tämä on ehkä reilumpi"

Tälle kaudelle tehtyä pisteuudistusta on kritisoitu alusta asti. Pisteitä on tänä vuonna jaettu lauantain jälkeisen tulosluettelon kymmenelle parhaalle – kunhan he pääsevät kisan maaliin – sekä vielä erikseen sunnuntain seitsemälle nopeimmalle ja Power Stagen viidelle nopeimmalle.

Pistesysteemin isoin ongelma on se, yleiskilpailun voitosta ei ole palkittu enää mitenkään ja teoriassa olisikin ollut mahdollista voittaa kauden kaikki osakilpailut mutta jäädä silti loppupisteissä jonkun tai joidenkin taakse.

Tällä kaudella on nähty useampaankin kertaan tilanteita, joissa rallin voittaja ei ole saanut suurinta pistepottia. Edellisen kerran näin kävi viikonloppuna Keski-Euroopassa, kun toiseksi sijoittunut Elfyn Evans sai 24 pistettä ja rallin voittanut Ott Tänak vain 22 – yhtä monta kuin lähes puolitoista minuuttia heikommalla yhteisajalla neljänneksi jäänyt Takamoto Katsuta.

FIA tiedotti Keski-Euroopassa löytäneensä ensi kaudeksi pisteratkaisun, jota tullaan ehdottamaan Maailman moottoriurheiluneuvostolle ensi tilassa.

Autosportin tietojen mukaan keskeinen elementti tässä uudistuksessa on se, että pistejakaumaa muutetaan niin, että rallin voittamisesta tehdään taas kannattavaa. Tällä kaudella esimerkiksi sunnuntaisin on ajettu vain 18 prosenttia ek-kilometreistä, mutta näiltä kilometreiltä on ollut mahdollista kerätä peräti 40 prosenttia kaikista jaossa olleista pisteistä.

– Meillä on ollut erilaisia vaihtoehtoja, joista olemme puhuneet koko kauden. Pöydällä on ollut erilaisia vaihtoehtoja, jotka ovat peräisin niin kuljettajilta, valmistajilta kuin promottorilta. Viimeinkin meillä on vaihtoehto, jonka voimme kaikki enemmän tai vähemmän hyväksyä, FIAn WRC-pomo Marina Dunach sanoi Autosportin mukaan.

– Siitä tullaan äänestämään, ja saamme ehkä uuden pistesysteemin ensi kaudeksi.

Juttu jatkuu taulukon jälkeen.

Rally1-kuljettajien ja tallien tämänvuotiset pistesaaliit nykyisen ja entisen systeemin mukaan laskettuna:

kuljettaja: talli: pistettä (2024): pistettä (2017–2023): erotus: Thierry Neuville Hyundai 225 204 +21 Ott Tänak Hyundai 200 176 +24 Elfyn Evans Toyota 185 166 +19 Sébastien Ogier Toyota 166 148 +18 Adrien Fourmaux M-Sport 146 121 +25 Kalle Rovanperä Toyota 114 117 -3 Takamoto Katsuta Toyota 102 80 +22 Dani Sordo Hyundai 44 43 +1 Grégoire Munster M-Sport 37 40 -3 Andreas Mikkelsen Hyundai 33 28 +5 Esapekka Lappi Hyundai 33 31 +2 talli: pistettä (2024): pistettä (2017–2023): erotus: Hyundai 526 466 +60 Toyota 511 485 +26 M-Sport 267 245 +22

Kuten yllä olevasta taulukosta voi huomata, kritiikistä huolimatta nykyinen pistesysteemi on asettanut pääluokan kuljettajat likimain täysin samaan järjestykseen kuin edellinenkin. Kärkipäässä erotkin ovat melko samaa luokkaa, ja vain Thierry Neuville ja Ott Tänak olisivat kummassakin tapauksessa enää mukana mestaruustaistelussa.

Valmistajissa tilanne on toki täysin toinen. Nykysysteemillä Hyundai johtaa Toyotaa 15 pisteellä, vanhalla systeemillä kärjessä olisi Toyota 19 pisteen marginaalilla.

Vastaavaa excelöintiä on tehty myös FIAn toimistoissa.

– Olemme testanneet ehdotettuja vaihtoehtoja katsomalla, mitä olisi tapahtunut eri tilanteissa, ja miettineet, mikä olisi sarjalle parasta. Koemme kaikki, että tämä (uusi ehdotus) on ehkä (nykyistä systeemiä) reilumpi.

Nykyinen, pelkästä sunnuntaimenestyksestä erittäin avokätisesti palkitseva systeemi on tarjonnut rallien ensimmäisinä päivinä kärkitaistelusta pudonneille kuljettajille mahdollisuuden säilyttää asemansa MM-sarjassa.

Seitsemän viime vuoden aikana 11:nneksi tai huonommin sijoittuneet kuljettajat saivat yhteensä vain kaksi prosenttia jaossa olleista pisteistä, kun tänä vuonna heidän osuutensa on ollut peräti 11 prosenttia.

FIA-pomo Andrew Wheatley kuitenkin huomauttaa, että sunnuntaipisteillä on ollut toivottu vaikutus siihen, että päätöspäivänäkin on ollut vielä panosta ajaa täysillä. Viime vuosina oli monesti niin, että kun erot olivat kasvaneet suuriksi, kuljettajat ajelivat sunnuntaisin Power Stagea edeltäneet erikoiskokeet enemmän tai vähemmän varmistellen läpi.

– Päätavoite alkuperäiseen pistesysteemin muutokseen oli varmistaa, että sunnuntaita koskien käytäisiin aiempaa vähemmän keskustelua. Tämä on kuitenkin aiheuttanut muita keskusteluita, mikä on normaalia, ja nyt ehdotuksen tarkoitus on yksinkertaistaa pistesysteemiä.

Pisteiden jakautuminen eri yleiskilpailusijoituksille vuosina 2017–2023 ja 2024:

sija: osuus pisteistä 2017–2023: osuus pisteistä 2024: 1. 24% 20% 2. 17% 18% 3. 15% 16% 4. 12% 12% 5. 10% 9% 6. 8% 6% 7. 5% 4% 8. 4% 3% 9. 2% 1% 10. 1% 1% 11.– 2% 11%

Keskimääräinen ero pohja-aikaan sunnuntain erikoiskokeilla vuosina 2022–2023 ja 2024: