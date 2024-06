Näkökulma: Hyundai-tähti Thierry Neuvillen heikkous paljastui – se on silti hänen suuri vahvuutensa

Viimeisten 13 vuoden aikana on nähty lukuisia kertoja, että vaikka tilanne näyttäisi jossain kohtaa viikonloppua täysin epätoivoiselta, Neuville on pystynyt periksiantamattomuudellaan raapimaan kasaan edes yhden tai muutamankin MM-pisteen.

Kuvaavaa on, että esimerkiksi viimeisten kolmen ja puolen vuoden ajalta Neuville on kerännyt koko sarjassa toiseksi eniten Power Stage -pisteitä. Edellä on vain Kalle Rovanperä .

Nyt Neuvillen ero MM-sarjassa toisena olevaan Ott Tänakiin on 18 pistettä, kun kauden 13 osakilpailusta on ajettu kuusi. Pelkästään Sardinian-tapahtumien valossa ero voisi, ja sen pitäisi, olla huomattavasti suurempi. Tällä on merkitystä siksi, että jokainen piste on tälle kaudelle tehdyn uudistuksen vuoksi aiempaa arvokkaampi.