Kommentti: Sébastien Ogier roiski rajusti ohi maalin – tämä tilasto asettaa suurmestarin sanat kiusalliseen valoon

Tammikuisen Monte Carlo -rallin voitolla kauden aloittanut Neuville on johtanut MM-sarjaa alusta asti. Ennen tätä hänen pisin yhtäjaksoinen putkensa sarjan piikkipaikalla oli kestänyt kuuden osakilpailun verran kauden 2018 jälkimmäisellä puoliskolla. Ogier nousi tuolloin kahdessa viimeisessä osakilpailussa edelle ja vei uransa kuudennen maailmanmestaruuden lopulta 18 pisteen marginaalilla.

Nyt Neuvillella on putkessa jo kymmenen MM-rallia sarjan kärjessä, ja kaikesta on ollut kauden mittaan pääteltävissä, ettei rooli ole ollut pelkästään mieluinen. Ogierin ja Volkswagenin ylivoimaa vuonna 2014 kitkemään tuotu lähtöpaikkasääntö on ottanut Neuvillellakin koville – niin kuin se otti aikanaan Ogierilla.