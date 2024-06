Thierry Neuvillen ulosajolla kova hinta – belgialaistähti myönsi virheensä: "Se oli liian myöhäistä"

– Menetin erikoiskokeella keskittymiseni sekunnin murto-osaksi. Tajusin, että mutka on tiukka vasta, kun näin mutkan. Se oli liian myöhäistä. Tajusin heti, että olisi vaikeaa päästä mutkasta läpi ja jäimme ojaan jumiin, Neuville kertaa ulosajoaan MTV Urheilulle.

Sardinian MM-ralliin lähdettäessä Neuville johti MM-sarjaa 24 pisteen erolla Toyotan Elfyn Evansiin ja 31 pisteen erolla Ott Tänakiin. Ulosajo vaikeuttaa huomattavasti Neuvillen urakkaa maailmanmestaruustaistelussa, sillä lauantain MM-pisteet menevät nyt sivu suun. Tallitoveri Tänak on rallissa tällä hetkellä toisena ja täten kutistamassa belgialaisen etumatkaa tuntuvasti.

– Sunnuntai on vielä edessä. Tavoite on selvä. Meidän on otettava 12 pistettä. Se ei ole helppo tehtävä, mutta se ei ole ollut helppoa aikaisemminkaan, eikä tule olemaan helppoa tulevissakaan ralleissa, Neuville painottaa.