Näitkö, millainen "ykkösukko" väritti MM-rallia pääluokassa? – "Jos tällä hinnalla ei olisi hauskaa, se olisi painajainen"

Herrasmieskuljettaja Diogo Salvi ei häikäissyt nopeudellaan, mutta tarjosi sitäkin suurempaa show'ta Portugalin MM-rallissa pääluokan M-Sport Fordin ohjaimissa.

MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

MTV Katsomossa! Sardinian MM-ralli 5.–8.6. Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2025.

Menestynyt portugalilainen televiestintäyrittäjä Diogo Salvi toteutti nyt unelmansa maansa MM-rallissa kilpailemalla pääluokan autolla, M-Sport Fordilla. Kyseessä oli 55-vuotiaan miehen omien sanojen mukaan lahja, jonka hän oli halunnut antaa itselleen pitkän aikaa.

– Kaikki asiat loksahtivat paikoilleen, niin oli mahdollista tehdä se, mistä olen unelmoinut koko elämäni, Salvi kertoi.

Rallia Salvi on kyllä ajanut jo pitkään. Ensimmäisen kisansa konkari kaasutteli vuonna 1989 Renault'lla, ja Portugalin rallissa hän oli kilpaillut WRC2-luokassa.

Kaikesta huokuu, että mies nauttii tekemisestä täyteläisin siemailuin. Salvi tarjoili pitkin kisaa värikkäitä, rallin helmiin lukeutuneita haastatteluja, joissa hän nauraa räkätteli ja hehkutteli kokemaansa.

Kun MTV Urheilun toimittaja Tomi Tuominen, kysyi vahvistusta sille, että portugalilaisella näytti olevan hauskaa, mies vastasi, että ehdottomasti, ja iski mausteensa perään.

– Jos tällä hinnalla, jonka maksoin, ei olisi hauskaa, se olisi painajainen. Minulla on hauskinta koskaan.

Salvi hehkutti myös autoa fantastiseksi.

– Tämä on show. Pätkät ovat erinomaisia, on paljon faneja, eikä sada. Kaikki on täydellisesti.

Ykkösukko

2:03 Diogo Salvi viihdytti vielä maalihaastattelullaan: "Aivan ykkösukko."

Rengasrikkokaan ei Salvin menoa viikonloppuna haitannut. Mies ei huippusijoista kilpaillut, mutta kurvaili lopulta sunnuntaina maaliin 31. sijalla ja tarjoili tyylinsä mukaisen haastattelun maalissa.

– Mitkä juhlat, eikö? Minä nautin. Olin todella hidas, mutta nautin.

Tätä seurasivat pitkän suitsutukset M-Sportin joukoille. Salvi kehui porukkaa loistavasta työstä ja mainitsi etunimeltä tallipäällikkö Richard Millenerin.

– Richard, voit olla ylpeä tiimistäsi.

Perään Salvi veisteli, josko tallipomo voisi antaa työntekijöille 10 prosentin palkankorotuksen: "Se ei ole paljon."

– Viimeisimmäksi mutta ei vähäisemmäksi. Perheeni on aina valittamassa. Kolme tuntia odottamista. Ei enää.

Sitten Salvi puhui "tärkeästä asiasta, elämänsä rakkaudesta" ja kiitti tätä lapsien hoitamisesta.

– Hän vihaa ralleja. Kärsivällisyydestä tarjoan lounaan.

Ykkösukko

MTV Urheilun selostamossa ratkettiin nauramaan Salvin kommenteille.

– Aivan ykkösukko, aivan ykkösukko, selostaja Juho Kokko pisteli.

– Ja hei, ajanut tämän rallin vain kahdesti urallaan maaliin. Ja nyt tuli kolmas kerta, pääluokan autossa. Tämä oli kuitenkin yhdestoista yrittämä.

Myös asiantuntija Riku Tahko oli nauttinut Salvin menon seuraamisesta.

– On antanut hienon väriläiskän tähän kilpailuun. Tarinat kohdallaan koko ajan. Arvostaa rallia, rakastaa lajia ja ilmiselvästi nauttii nimenomaan itse tekemisestä. Siitä kaikessa haasteellisuudessaan ja monivivahteisuudessaan, mitä tämä laji on.

– Ai että, kyllä tuntuu, että nauttii joka solullaan. Mahtava nähdä, Tahko sanoi.

3:39 Pikataival: MTV Urheilun asiantuntijat Riku Tahko ja Janne Ferm ottivat selostaja Juho Kokon kanssa kantaa tuoreisiin ralliväittämiin.