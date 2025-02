Kommentti: Kalle Rovanperällä näppinsä pelissä MM-rallin ihmeessä

Takamoto Katsutasta ehti jo tulla naurunaihe MM-rallin seuraajien keskuudessa. Nyt sensaatiomainen comeback on Ruotsin MM-rallin kakkospaikan myötä totta. Myös Kalle Rovanperä ansaitsee ison kiitoksen, kirjoittaa MTV Urheilun Ossi Karvonen.

Odotetaan nyt vielä hetki. Kohta "Taka" on ulkona.

Tämä ajatusleikki on tullut tutuksi, ja lähes poikkeuksetta myös toteutunut viime vuosina rallin MM-sarjassa. Toyotan suojeluksessa poikkeuksellisen pitkään kypsynyt japanilaiskuljettaja Takamoto Katsuta, 31, on ajanut urallaan viisi MM-palkintosijaa, mutta tunnetumpi hän on virheistään ja ulosajoistaan.

Kun Katsuta on ollut asemassa, jossa hän taistelee voitosta tai tärkeästä pistepotista tiimilleen, lähes aina hän on sortunut paineiden alla. Tätä näkyä todistettiin muun muassa Ruotsissa vuosi sitten, kun Esapekka Lappi sai ajaa helppoon voittoon Katsutan ison erheen jälkeen.

Mikä siis on muuttunut?

Ensinnäkin Toyota teki viime loppukaudella todella rohkean liikkeen hyllyttämällä Katsutan Chilen MM-rallista. Asiantuntijat epäilivät tämän ratkaisun tehoa voimakkaasti, sillä sen uskottiin rapauttavan japanilaisen itseluottamusta entisestään.

Katsuta ajoi kuitenkin tämän jälkeen kaksi hyvää kisaa, ja oli varsinkin Keski-Euroopan osakilpailussa todella tärkeä pala Toyotan loppukiriä, joka johti lopulta valmistajien MM-titteliin.

Tämän kauden startissa Monte Carlossa oli vielä vaikeaa, mutta Ruotsissa tärähti: Uran avausvoitto jäi vain 3,8 sekunnin päähän käytännössä virheettömällä ajolla.

Varsinkin sunnuntain loistava suoritus valtavien paineiden alla ansaitsee hatunnoston. Katsuta ei ollut koskaan aiemmin urallaan ajanut näin kovaa vauhtia pohja-aikoihin verrattuna ilman huomattavaa virhettä. Lisäksi kaikki huippunimet olivat mukana kärkitaistossa ilman suuria ongelmia.

Palataan vielä yllä mainittuun ajatusleikkiin, sillä Katsutan huippusuorituksessa oli näppinsä pelissä myös Kalle Rovanperällä.

Takamoto Katsuta (vas.) on saanut paljon apua Kalle Rovanperältä (oik.). Ruotsissa tuli vihdoin huipputulos kovassa paineessa.Toyota GAZOO Racing

Sekä Rovanperä että Katsuta ovat puhuneet lämpimään sävyyn ystävyyssuhteestaan. Suomalainen on myös todennut, että Katsuta on hänelle "kuljettajista ainoa oikea ystävä".

Katsutan kertoman mukaan kaksikon väleissä löytyi uusi taso viime syksynä, kun hän oli vaikeuksissa uransa kanssa.

– Arvostan todella paljon sitä, miten hän auttoi minua, kun kävin läpi erittäin vaikeaa jaksoa viime kaudella, vaikka hänellä oli kova kiire kisojen ja matkustelun kanssa. Hän varasi aikaa minulle ja antoi joitain vinkkejä, mutta vietimme myös vain aikaa yhdessä ja keskustelimme asioista, Katsuta kertoi MTV Urheilulle Monte Carlon kisan alla.

– Oltuani tuolloin Kallen kanssa ymmärsin ensi kertaa ajatella isompaa kuvaa sekä arvostaa lepoa ja asioiden käsittelyä keskustelemalla.

Ja kuin pisteeksi i:n päälle MTV Urheilun kuvaaja bongasi kaksikon käymässä intensiivistä keskustelua Ruotsin MM-rallin huoltoalueelle Katsutan napattua johtopaikan sunnuntain avaus-ek:lla (video alla).

– Siitähän sai kivaa kuvaa, kun ystävykset jutustelivat, kuvaaja Juha Sillberg totesi taustalla työparilleen Tomi Tuomiselle.

Noiden juttuhetkien tulokset ovat nyt nähtävissä.

