Dokumentaarinen tv-sarja Iholla nähdään jälleen MTV:llä.
Iholla-sarjassa seurataan neljän julkisuudesta tunnetun päähenkilön tarinaa ja elämää Iholla-kameran välityksellä.
Kamera kulkee jokaisen päähenkilön mukana noin kolmen kuukauden ajan ja katsoja pääsee mukaan niihin hetkiin, joita ei yleensä julkisuuteen jaeta. Päähenkilöt kuvaavat itse kaiken ohjelmassa nähtävän materiaalin.
Tulevalla kaudella sarjassa nähdään uusina päähenkilöinä hyvinvointialan yrittäjä Jutta Larm sekä entinen radiojuontaja, media-alan yrittäjä Julianna Jokela.
Mukana ovat lisäksi viime kaudelta tutuksi tulleet tanssija, yrittäjä Chachi Hildén sekä tanssitaiteilija, Kansallisbaletin 1. solistitanssija, koreografi Atte Kilpinen.