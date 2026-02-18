Chachi Hildén kertoo Iholla-ohjelmassa perheensä Bandit-koiran voinnin romahduksesta.

Uuden Iholla-kauden kahdeksannessa jaksossa nähdään sydäntäsärkevä hetki, kun Chachi Hildén jättää hyvästit perheensä Bandit-koiralle.

Jaksossa Chachi kertoo murtuneena Banditin voinnin romahtamisesta.

– Koiramme Bandit, huomasimme muutama viikko sitten, että hän voi silminnähden huonosti. Ravasimme hänen kanssaan eläinlääkärissä yrittäen selvittää, mikä oli hätänä. Otti todella koville katsoa, kun hän vain kuihtui pois, Chachi kertoo jaksossa kyynelehtien.

Banditia hoidettiin aluksi antibiooteilla, ja lopulta selvisi, että se oli sairastunut verisyöpään. Mitään ei ollut tehtävissä koiran pelastamiseksi.

– Se joutui elämään hirveissä tuskissa. Meillä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin lopettaa hänet, Chachi itkee.

Jaksossa Chachi jättää sydäntäriipivät hyvästit Bandit-koiralle. Näet kohtauksen yllä olevalta videolta.