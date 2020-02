Näin koronavirukselle altistuneet teoriassa lasketaan, kaikkia altistusepäiltyjä ei ole vieläkään tavoitettu – viranomaiset kertovat, kuinka suuri riski sairastuneen kohdanneella on

Viranomaiset eivät kommentoi altistuneiden ikää, sukupuolta tai kansalaisuutta. Toistaiseksi julkisuuteen on kerrottu, että altistuneiden joukossa on sekä suomalaisia että ulkomaalaisia.

Viranomaisilla ei ole vieläkään tietoa kaikista mahdollisesti altistuneista

Hän ei ota kantaa siihen, milloin testitulokset muiden mahdollisesti altistuneiden osalta saadaan. Testauksen tarve riippuu siitä, millainen altistus on ollut.

– Nämä käydään henkilötasolla läpi ja pohditaan tarvetta testaukseen. Kaikkia altistuneita tuskin tullaan testaamaan. Jos on oireita tai kyse vahvasta altistuksesta, varmasti harkitaan testausta.

Näin altistus määritellään

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoi eilen MTV Uutisille, että altistumisella tarkoitetaan sitä, että sairastuneen henkilön läheisyydessä on oleskeltu vähintään 15 minuuttia, ja kosketus- tai pisaratartunnan mahdollisuus on olemassa.

– Joissain maissa aika-arvio on jopa pidempi, jotta määritellään, että on kyse altistuksesta.

Kuinka suuri riski sairastuneen kanssa samassa tilassa olleilla henkilöillä on?

Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas arvioi aiemmin, että virus on voinut tarttua kiinalaisnaiseen korkeintaan kahta vuorokautta ennen oireiden alkamista.

THL:n johtavan asiantuntijan Carita Savolainen-Kopran mukaan on vaikea arvioida, millainen riski kiinalaisnaisen kanssa samoissa julkisissa tiloissa oleskelleilla on.

– Se riippuu siitä, onko varmistettu taudinkantaja oireinen vai ei-oireinen. Jos hänellä ei ole oireita, tartunnan riski on varsin pieni.

– Jos on oireinen, siinäkin tulee se, että kuinka läheisestä kontaktista on kyse. Jos ajatellaan perheenjäseniä, heillä riski on tietysti suurempi.