Koronarokote saadaan käyttöön aikaisintaan puolen vuoden kuluttua, arvioi ministeriö – kaikkia suomalaisia ei välttämättä rokotettaisi

Terveitä nuoria saatetaan altistaa tutkimuksissa

Sairaalahoidossa olevien määrä laskusuunnassa

– Sairaalahoidossa ja tehohoidossa olevien määrässä on selkeä laskusuunta alaspäin, mikä on erittäin hyvä asia. Myös ennuste on tarkentunut alaspäin.

Väestömäärään suhteutettuna Suomessa on löydetty nyt 127 koronatartuntaa sataatuhatta asukasta kohden. Kaikkiaan tartuntoja on tähän mennessä todettu yhteensä 7 064 ja kuolleita on 325. Taudista toipuneita on nyt Sanen arvion mukaan noin 6 400.