Naisleijonien tähtikaksikko siirtyy ulkomaille

Elisa Holopainen on 22-vuotias KalPan kasvatti. Nuoresta iästään huolimatta hän on saavuttanut urallaan paljon. Muun muassa MM-hopeaa ja olympiapronssia. Naisten Liigassa hän on pokannut parhaan pelaajan palkinnon kolmesti. Sarjan pistepörssin hän on voittanut kahdesti.