Naisleijonien päävalmentaja Tero Lehterä pitää Auroraliigassa pelaavan RoKin tilannetta absurdina.

Käynnissä olevan Auroraliiga-kauden suurin puheenaihe on ollut RoKi. Rovaniemeläisten riveissä pelaa tällä kaudella useampi alaikäinen pelaaja, joista nuorimmat ovat vasta 14-vuotiaita.

Pelaajamateriaalin kapeus ja nuoruus on näkynyt karulla tavalla tulostaululla. RoKi on hävinnyt 14 ottelustaan peräti 13 ja koko kauden maaliero on tyly 13–144.

Naisleijonien päävalmentaja Tero Lehterä on täysin hämillään siitä, miksi RoKi lyö kaukaloon jopa 14-vuotiaita pelaajia.

– Mielestäni se on täysin absurdi tilanne. Se on mun henkilökohtainen mielipiteeni. En ole vielä keksinyt sitä, miten se hyödyttää heitä tai muita joukkueita. Minä en kuulu päättävään elimeen. Lisäksi joukkueilla kulut kasvavat, kun Rovaniemi on kuitenkin sen verran pitkällä. Resurssit ovat kuitenkin rajalliset kaikilla, Lehterä pohtii MTV Urheilulle.