Naisleijonien nykyinen päävalmentaja Tero Lehterä kommentoi lyhyesti entisen pelaajansa Topi Nättisen Etelä-Saimaa -lehdessä esittämiä syytöksiä.

Pelaajauransa kauden 2020-21 jälkeen päättänyt Nättinen pelasi Lehterän alaisuudessa SaiPassa vuosina 2017-19. Etelä-Saimaa -lehdelle annetussa haastattelussa Nättinen kertoo Lehterän nöyryyttäneen tätä julkisesti ja aiheutti muutenkin toiminnallaan pahaa oloa SaiPan pelaajille.

Nättinen kertoi Lehterän pitäneen helmikuussa 2019 koko joukkueelle puheen siitä, miten huonot urheilijat toimivat. Nättinen tulkitsi rivien välistä, että Lehterä puhui nimenomaan hänestä ja lopulta Lehterä kertoi asian suoraan.

– Sinulle ja joukkueelle on parempi, että et ole täällä, Nättinen kertoo Lehterän sanoneen.

Nättinen kertoi Lehterän kiusanneen, nöyryyttäneen, satuttaneen ja traumatisoineen häntä muutenkin useampaan kertaan.

Lehterä kommentoi Nättisen syytöksiä lyhyesti MTV Urheilulle maanantaina.

– Voin lyhyesti kommentoida. Muistan asiat aika eri tavalla. Tästä on aikaa 6-7 vuotta. En viitsi kaikkia datoja tässä käydä läpi. Jos koen, että minulla on Topille jotain sanottavaa, niin sanon sen henkilökohtaisesti, Lehterä sanoi.