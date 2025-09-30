Rovaniemen Kiekon syksy jääkiekon Auroraliigassa on ollut karmiva, mutta joukkueella ei ole aikomusta jättää naisten pääsarjaa kesken kauden.

Auroraliigassa pelaavan RoKin alkukausi on ollut todella heikko. Joukkueen saldona on kuusi tappiota yhtä monesta ottelusta maalierolla 4–78. Viime viikkoina on herännyt keskustelua siitä, pitäisikö joukkueen olla sarjassa mukana.

Viikonloppuna HPK:n Eva Lamberg kommentoi MTV Urheilulle, että Rovaniemelle matkustamisessa ei ole mitään järkeä, sillä se on kallista, eikä peleissä joudu taistelemaan voitosta. HPK käväisi Rovaniemellä jo tällä kaudella, voittaen kaksi peliä yhteismaalein 27–0.

Yllä olevalla videolla Tulosruudun tuore juttu Auroraliigan aikeista tuoda taklaukset kaukaloon. Siinä käydään läpi myös RoKin liigalle aiheuttamaa uskottavuusongelmaa.

RoKin joukkueenjohtaja Reima Kuusisto kertoo, että painetta sarjasta vetäytymiseen ei ole tullut muilta joukkueilta.

– Ainoastaan lehdistöstä on tullut painetta siihen, Kuusisto toteaa MTV Urheilulle.

Joukkue on pelannut enemmistön otteluistaan reilulla kymmenellä kenttäpelaajalla. Esimerkiksi 2–19-tappiossa Ilvestä vastaan joukkueen kokoonpanoon oli merkitty vain kaksi pelaajaa 3. kenttään. Kuusiston mukaan lisäystä rosteriin on luvassa.

– Tällä viikolla pitäisi tulla jo yksi vahvistus, ensi viikolla toinen.

HPK:n Lamberg oli huolissaan myös nuorista pelaajista, jotka eivät ole tottuneet rajuun kontaktiin. Hän puhuu "isosta turvallisuusriskistä". Enemmistö RoKin pelaajistosta on alaikäisiä, jotka ovat pelanneet aiempina kausina vain juniorisarjoja. Kuusisto pitää pelkoa turhana.

– Nuoret ovat pelanneet aiemmin poikien sarjoissa, joten he ovat tottuneet kovuuteen, eli hyvin he pärjäävät.

Sarjasta vetäytymistä RoKi ei ole Kuusiston mukaan edes harkinnut. Muita vaihtoehtoja Kuusisto ei halua lähteä spekuloimaan, koska ne eivät ole olleet pöydällä.

– Jatkamme sarjassa, hän painottaa.