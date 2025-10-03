Jääkiekon Auroraliigan johtaja Henni Laaksonen painottaa, että häviäminen ei ole vielä kiellettyä kilpailusäännöissä. Rovaniemen Kiekon asema sarjassa puhuttaa.

RoKin heikkous naisten jääkiekon pääsarjassa on puhuttanut alkukaudella. Joukkue on hävinnyt kuusi otteluaan maalierolla 4–78, ja on joutunut turvautumaan alle 15-vuotiaisiin pelaajiin saadakseen kaksi kentällistä täyteen.

Auroraliigan johtaja Henni Laaksosen mukaan päätös sarjassa jatkamisesta on kuitenkin RoKin harteilla, eikä sarja voi tällä kaudella asiaan vaikuttaa. RoKin joukkueenjohtaja Reima Kuusisto linjasi MTV Urheilulle alkuviikolla, että seura on jatkamassa sarjassa.

– Siirryimme lisenssijärjestelmään täksi kaudeksi, ja kaikille viime kauden joukkueille lisenssi myös myönnettiin nykyisin ehdoin. Mikäli RoKilla on jotain ajatuksia siitä, että onko tämä sarjataso nyt oikea, niin päätös on heidän, Laaksonen kommentoi MTV Urheilulle.

Tällä hetkellä sarjalla ei siis ole perusteita sulkea RoKia pois.

– Kilpailusääntöjen vastaista toimintaahan häviäminen ei ole, eli se ei ole syy sulkea pois sarjasta, ellei lisenssiehdoissa toisin mainita.

Sarjasta sulkeminen vaatisi Laaksosen mukaan raskauttavia rikkeitä, kuten talous- tai sopimusrikkomuksia.

– Tietysti jos he eivät saa rosteria kasaan johonkin peliin ja sitä myöten eivät pysty pelaamaan, niin sitähän seuraa totta kai sarjasta sulkeminen.

Joukkueiden pitää saada jalkeille vähintään viisi kenttäpelaajaa ja maalivahti.

Pelaajaturvallisuus mielessä

Myös muilta joukkueilta on Laaksosen mukaan tullut kyselyä tilanteesta. Tilannetta on käsitelty myös johtoryhmän kokouksessa kahteen otteeseen.

Sarjan uskottavuuden lisäksi Laaksonen on huolissaan pelaajaturvallisuudesta.

– Sillä, että joukkue häviää isoilla numeroilla kerta toisensa jälkeen, on väistämättä vaikutus pelaajan psyykkiseen tilaan. Sitten fyysisen turvallisuuden kannalta monet pelaajat ovat tulleet poikien joukkueesta.

Laaksosen mielestä poikien U14-sarjaa ei voi verrata Auroraliigaan tasoltaan.

– Siinä, että pelataan aikuiset ihmiset vastaan teini-ikäiset, niin siinä on aina omat haasteensa, ihan jo kokoerossakin.

Keskustelua pelaajien turvallisuudesta on myös jo käyty pelaajayhdistyksen ja sarjan välillä.

Vaikka tälle kaudelle muutoksia ei enää ehditä tekemään, on ensi kauden lisenssiehtojen suunnittelu jo kovassa vauhdissa.

– Ensimmäiseen kauteen lähdettiin aika maltillisilla ehdoilla. Nyt sitten vuosi vuodelta ehdot kiristyvät.

Tulevissa lisenssiehdoissa tullaan määräämään muun muassa se, kuinka suuri rosteri pitää olla ilmoitettu ja mihin mennessä. Lisenssi tuo Laaksosen mukaan myös muita merkittäviä kehityskohteita seuroille heti ensi kaudesta alkaen.

Laaksonen ei vielä osaa kommentoida täyttäisikö RoKi tällä hetkellä ensi kauden lisenssiehtoja. Ehdot pitää hyväksyttää lisenssivaliokunnalla, ja prosessi venynee ensi vuoden puolelle.