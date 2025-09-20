Jääkiekon naisten pääsarjassa Auroraliigassa nähtiin lauantaina rumat lukemat. Taas. Sarjapomo myöntää, että RoKin joukkueen karmea tilanne on pöydällä.

RoKin naisten edustusjoukkue kärsi lauantaina karmaisevan 0–16-tappion kotonaan, kun viime kauden finalisti HPK kävi takomassa kammoluvut tauluun.

Hämeenlinnalaisista tehohommissa kunnostautuivat muun muassa Eva Lamberg (3+1), Vanessa Viitala (2+2) ja Mikaela Saukkonen (2+1). Vähintään kolmeen tehopisteeseen ylsi kaikkiaan 10 pelaajaa.

Rovaniemeläisten alkukauden tilastot ovat kamalaa luettavaa. RoKi on hävinnyt kaikki kolme otteluaan yhteismaalierolla 2–39. Ennen tätä päivää se kärsi 1–12- ja 1–11-tappiot TPS:lle ja Kärpille.

Heittopussin tilanne on tiedostettu Auroraliigan johtoportaassa. Sarjan johtaja Henni Laaksonen kommentoi räikeää asetelmaa MTV Urheilulle.

– Nykyisillä lisenssiehdoilla he ovat lisenssikelpoisia. Tilanne on se, että koska lisenssikriteerit eivät ole vielä kiristyneet, on RoKilla ollut mahdollisuus se lisenssi saada, Laaksonen sanoo.

RoKin joukkueessa on tapahtunut merkittävä muutos viime kauteen. Joukkue on tällä hetkellä kooltaan vajaa, ja mukaan on otettu useita alaikäisiä junioreita.

– Heillä on tällä hetkellä se tieto, että lokakuussa rosteriin on tulossa vahvistusta. En osaa sanoa, että onko siitä merkittävää hyötyä. Tilanne on se, että heillä oli kauteen lähdettäessä todella vajaa kokoonpano. Sieltä on nostettu pelaajia junioreista. Se on aika hälyttävää, Laaksonen myöntää.

RoKin tilanne ja tuloskunto herättävät kysymyksen, onko joukkueen paikka pääsarjassa. Laaksonen myöntää, että tilanne on vaikea.

– Viimeksi eilen Rovaniemellä kävimme usean henkilön toimesta palaveria aiheesta. Olemme käyneet hyviä ja pitkiä, joskin aika vaikeita keskusteluja siitä, mikä on heidän näkemyksensä tilanteesta. Esimerkiksi huoli pelaajaturvallisuudesta on heille esitetty.

– Kilpailusääntöjen valossa on se todettava, että häviäminenhän ei ole kiellettyä. Tässä on kyse RoKin omista sisäisistä harkinnoista, että onko tämä sarjataso heille oikea.

Kun tilanne on näin räikeä, pitäisikö RoKin mielestäsi vetäytyä sarjasta?

– En halua enkä voi ottaa siihen kantaa liiton tai liigan puolesta, koska heille on lisenssi myönnetty, eivätkä kilpailusäännöt sitä häviämistä estä. Heidän on nyt mietittävä, mikä on pelaajaturvallisuuden, sekä psyykkisen ja fyysisen turvallisuuden kannalta se oikea ratkaisu, Laaksonen päättää.