Kommentti: Herätys, Naisleijonien joukkueenjohto! Supertähden vapaapäivä kesken MM-kisojen on räikeä oma maali

Linjataan aluksi fakta: Suomi olisi hävinnyt Yhdysvalloille lauantaina, vaikka joukkueessa olisi ollut kolme Susanna Tapania. Yksittäisen hyökkääjään poisjäänti ei vaikuttanut ottelun lopputulokseen millään tavalla. Tasoero on niin valtava. Tästä huolimatta joukkueenjohdon siunaama poisjäänti on oma maali.

Kanada ja Yhdysvallat menevät naisten jääkiekossa edelleen menojaan. Naisleijonien kotikisoissa voittama MM-hopea on muisto vain. Suomi on juuttunut täysin kiintiöpronssin voittavaksi osallistujaksi. Maajoukkueessa on käynnissä lisäksi voimakas sukupolvenvaihdos, joten arvoturnauksista on turha odottaa muuta kuin kolmoslautasta lähivuosina.