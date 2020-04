Naisjohtajuus on ollut valttia koronakriisissä: Näillä tavoilla pandemian hallinta on onnistunut naisten johtamissa maissa

Pandemiaan on reagoitu eri maissa useilla eri tavoilla. Toisissa maissa strategiat ovat toimineet paremmin kuin toisissa, ja uutiskanava CNN on löytänyt yhteyden pandemian kanssa onnistuneimmin toimineiden maiden väliltä. Se on naisjohtajat.

Esimerkeiksi CNN:n jutussa on nostettu Taiwan, Saksa ja Uusi-Seelanti sekä neljä viidestä Pohjoismaasta. Tämä tarkoittaa, että myös Suomi on mukana listalla.

Nopeita toimia

Lähes 24 miljoonan asukkaan Taiwanin odotettiin joutuvat todella pahoin Kiinasta lähtöisin olevan koronaviruksen runtelemaksi, mutta toisin on käynyt.

Kun maan presidentti Tsai Ing-wen kuuli viime joulukuussa Wuhanissa leviävästä mysteeritaudista, niin hän käski heti alkaa tarkastaa kaikki sieltä tulevat lennot. Sen jälkeen hän perusti komentokeskuksen, hankki valtavat määrät suojavarusteita ja rajoitti lentoja Manner-Kiinasta, Hongkongista ja Macaosta.

Nopeat ja aggressiiviset toimet olivat toimivia. Taiwanissa on todettu tähän mennessä vain alle 400 tartuntatapausta ja vain 6 ihmisen on kerrottu kuolleen tautiin.

Laajaa testausta

Saksassa tartuntojen määrä ei ole pysynyt alhaisena, vaan maassa on todettu jo lähes 135 000 tartuntaa. Kuolleita maassa on reilut 3 800, mutta asukaslukuun suhteutettuna määrä on huomattavasti pienempi, kuin monissa muissa Euroopan maissa.

Saksan liittokansleri Angela Merkel on nostanut suosiotaan koronatoimiensa myötä. Saksassa ihmiset saavat todella intensiivistä hoitoa ja siellä koronatestejä tehdään kaikista eniten Euroopassa.

Maassa on ollut myös hyvin tiukkoja rajoituksia, mutta niitä ollaan nyt osittain höllentämässä. Eilen Merkel suositteli, että kansalaiset käyttäisivät suojamaskeja kulkiessaan kaupoissa ja julkisessa liikenteessä.

Koko maahan ulkonaliikkumiskielto

Uusi-Seelanti elää vahvasti turismilla, mutta maan pääministeri Jacinda Arden sulki maan rajat ulkomaalaisilta maaliskuun puolen välin jälkeen. 23. maaliskuuta maa suljettiin kauttaaltaan niin, että kaikkien piti pysytellä kotoa pakollisia kaupassakäyntejä ja lähialueella suoritettavia ulkoiluja lukuun ottamatta.

Neljän viikon liikkumiskielto on edelleen menossa eikä sitä olla Ardenin mukaan keskeyttämässä etuajassa.

Uudessa-Seelannissa koronatestauksia tehdään laajasti ja maassa on todettu 1400 tartuntaa ja vain yhdeksän koronasta johtuvaa kuolemantapausta.

Myös Pohjoismaissa jämäköitä naisjohtajia

CNN:n jutussa mainitaan myös Pohjoismaat, joissa neljässä viidestä on naisjohtaja.

Sanna Marinia hehkutetaan siinä yhteydessä, että suurin osa suomalaista on sitä mieltä, että hänen toimintansa korona-aikana on ollut hyväksyttävää ja oikein.

Islannin pääministeri Katrín Jakobsdóttirin hallituksen toimet saavat kiitosta todella laajasta ja sattumanvaraisesta testaamisesta, jonka avulla on selvinnyt, että jopa puolet tartunnan saaneista voivat olla oireettomia.

Islannin ja Suomen tilannetta verrataan Ruotsiin, jossa pääministeri Stefan Löfven ei ole suostunut määräämään liikkumisrajoituksia tai sulkemaan kouluja. Ruotsissa koronakuolleisuus on tällä hetkellä suurempaa kuin suurimmassa osassa Eurooppaa. Tartunnan saaneita maassa on jo yli 12 000 ja kuolleita yli 1 200.

Jämäköiden naisjohtajien joukkoon on nostettu myös Karibianmerellä sijaitsevan Sint Maartenin pääministeri Silveria Jacobs. Hänen viestinsä kansalaisille on selvä ja hänen kahden viikon eristäytymistä koskeva videoviestintä on levinnyt laajalti ympäri internettiä. Videolla hän toteaa, että kaikki liikkuminen pitää yksinkertaisesti lopettaa.