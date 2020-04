New York pysyy kiinni huhtikuun loppuun asti – kaupungissa todettu reilusti yli 120 000 koronavirustartuntaa: "Nyt ei ole aika olla löyhä"

Cuomon mukaan toimet ovat tarpeen, vaikka New Yorkin päivittäisten koronakuolemien määrä on pysynyt koko lailla ennallaan viime päivinä.

New York on yksi pahimmin koronaepidemiasta kärsineistä alueista. Siellä on rekisteröity maaliskuun puolivälin jälkeen yli 4 100 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Tartuntoja on todettu yli 123 000.