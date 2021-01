Näin Yhdysvaltojen senaatin vaalien tulos vaikuttaa myös Suomen talouteen: "Helpottaa kun Biden suhtautuu myönteisemmin Eurooppaan kuin Trump"

Yhdysvalloissa Georgian osavaltiossa äänestettiin senaattoreista ja sieltä valittiin kaksi demokraattia maan senaattiin. Tämä tarkoittaa sitä, että maan senaatissa on nyt saman verran demokraatteja ja republikaaneja.

– Ehkä se suurin vaikutus ainakin tässä lähitulevaisuudessa on se, että nythän tästä uudesta elvytyspaketista koronatilanteeseen väännettiin yli puoli vuotta. Se kertoo siitä, että republikaanit ja demokraatit on ollut hyvin erimielisiä siitä.

– Demokraatit on hakenut huomattavasti suurempaa elvytystä ja nyt tämä senaatin tasapaino ilman muuta helpottaa sitä ja tuo todennäköisemmäksi sen, että nähdään suurempi elvytyspaketti taloudelle. Ja se on tässä koronatilanteessa varmasti sellaista, mitä talous tarvitsee, Gerich selittää.

– Tiedetään Donald Trumpin koronastrategia, eli siihen ehkä tulee jonkinlaista järkeä nyt Joe Bidenin myötä. Toki osavaltioilla on paljon päätäntävaltaa näissä asioissa, mutta sellainen liittovaltiotason yhtenäisen linjan puuttuminen on ollut selkeä ongelma Yhdysvalloissa.

Merkitystä koko maailmantalouteen

– Yhdysvallat on edelleen maailman suurin talous, joten sillä miten talous pärjää Yhdysvalloissa, on koko maailmantalouden kannalta suurta merkitystä. Ja nyt koronan yli pääsemisessä on ainakin merkitystä sillä, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu.