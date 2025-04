Ekonomisti: Nämä kolme ihmistä voivat muuttaa maailmantalouden suuntaa ennennäkemättömällä tavalla

Pörssikurssit ovat heilahdelleet tällä viikolla erikoisella tavalla.

Pörssit ympäri maailman tuntuvat reagoivan tällä hetkellä Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin jokaiseen liikkeeseen. Tullipäätökset poukkoilevat, ja kurssit kiemurtelevat niiden mukana.

Nordean pääekonomistin Tuuli Koivun mukaan Trump joukkoineen testailee markkinaa päätöksillään.

Tuorein käänne on kovien maakohtaisten tuontitullien lykkääminen 90 päivän ajaksi. Se sai pörssikurssit jälleen nousuun torstaina keskiviikkoisen laskupäivän jälkeen.

– Tästä [tullitauosta] tuli alkuviikosta jonkinlainen juoru, joka käänsi pörssikurssit nousuun. Niin ne kääntyivät nytkin, kun lykkäys vahvistui, Koivu kertaa.

Lue myös: Pörssikurssit avautuivat laskuun rajun nousun jälkeen Wall Streetillä

Trumpin motiivi arvoitus

Torstaina myös Helsingin pörssi lähti nousuun. Pörssikurssien seuraavat liikkeet riippuvat siitä, mitä Washingtonista seuraavaksi kuuluu.

– Katsotaan, mitä Trump tekee. Jos hän jättää lähettelemättä viestejä sinne tänne, on muuttamatta linjaa ja antaa tilanteen rauhoittua niin uskon, että myös markkinatilanne rauhoittuu, Koivu sanoo.

Jos ristiriitainen viestintä Valkoisesta talosta jatkuu, heiluvat pörssit vastaisuudessakin.

– Mikä on Trumpin ja hänen joukkojensa ajatuksena ja motiivina pitää yllä näin valtavaa epävarmuutta ja heiluntaa? Se on yksi kysymys, johon olisi ihan mukava saada vastaus.

Palautuuko luottamus?

Iso kysymys kaiken turbulenssin keskellä on Koivun mukaan se, onko Yhdysvaltojen taloudessa jokin "mennyt rikki". Paljon on kiinni kuluttajien luottamuksesta, joka on ollut Yhdysvalloissa laskusuunnassa.

– Varaudutaanko jatkossa vastaavanlaisiin kurssilaskuihin kuin nyt on nähty? Se tarkoittaisi, että yhdysvaltalaiset kotitaloudet nostavat säästämisastetta ainakin hetkeksi ja kasvattavat isommat puskurit ennen kuin lähdetään siihen aika mukavaan kulutusvauhtiin, joka oli vielä alkuvuonna voimissaan.

Koivun mukaan tilanne pörsseissä voi korjaantua hyvinkin nopeasti. Toisaalta on täysin mahdollista, että jäädään synkistelemään.

– Paljon riippuu Trumpin toimista ja erityisesti nyt siitä, miten paljon puhutut kahdenväliset kauppaneuvottelut lähtevät käyntiin ja alkaako sieltä syntyä sopimuksia, joilla tullitasot tulevat alaspäin.

Trump, Xi ja Putin

Maailmassa on Koivun mukaan muutama hahmo, jotka pystyvät muuttamaan maailmantalouden näkymiä paljon vahvemmin kuin aikaisemmin.

Heitä ovat maailman suurimpien talouksien johtajat eli tietenkin Trump sekä Kiinan presidentti Xi Jinping.

Heidän lisäkseen Koivu mainitsee Venäjän presidentin Vladimir Putinin, sillä markkinalla on tapana reagoida geopoliittisiin uutisiin. Taloutena Venäjän rooli maailmantaloudessa on kuitenkin hyvin pieni verrattuna Yhdysvaltoihin ja Kiinaan.

Koivu on seurannut ekonomistina pitkään nimenomaan Kiinaa ja saanut sitä kautta esimakua vallan keskittymisestä yhden ihmisen käsiin.

– Yhden ihmisen sanomisia joudutaan seuraamaan hyvin tarkasti, sillä heillä yksinkertaisesti on niin paljon valtaa liikuttaa taloutta ja markkinaa. Jos he haluavat niin tehdä, niin kaikki on mahdollista.

Ennalta-arvaamattomuutta ilmassa

Koivu ei ihmettele, että nyt Trumpin puheita kuunnellaan herkällä korvalla. Se kuitenkin tekee maailmasta ennalta-arvaamattomamman kuin ennen.

Nyt täytyy hänen mukaansa olla valmistautunut hyvin erilaisiin skenaarioihin kuin aikaisemmin.

– Yleensä tällaisessa ympäristössä vähän enemmän jätetään rahaa taskuun tai jokin investointi tekemättä kuin sellaisessa hyvin vakaassa ilmapiirissä, jossa on helpompi kasvaa ja ottaa riskejä.