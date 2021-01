Kommentti: Washingtonin tapahtumat sen sinetöivät – nyt alkoi Kiinan vuosisata

Kiinalla sen sijaan menee hyvin. Se onnistui pysymään sivussa terrorismin vastaisesta sodasta. Se selvisi finanssikriisistä paremmin kuin yksikään länsimaa. Vaikka Covid-19 lähti leviämään Kiinasta, se on onnistunut kääntämään pandemian voitoksi. Kiina on ainoa merkittävä kansantalous, jonka kasvu alkoi viime vuonna plussalla. Sen BKT kasvoi noin kaksi prosenttia.

Presidentti Xin alkuperäinen tavoite oli tehdä Kiinasta maailman johtava taloudellinen ja poliittinen mahti vuoteen 2050 mennessä. Nyt aikataulua on kiristetty. Uusi tavoite on vuodessa 2035. Marraskuussa Kiina ja 15 muuta Aasian ja Tyynenmeren alueen maata allekirjoitti RCEP-vapaakauppasopimuksen. Kyseessä on maailman suurin yhteisiin sääntöihin perustuva kauppa-alue. Yhdysvallat ei ole mukana. Kauppa-alueen syntyminen on yksi syy ennustuksiin, jonka mukaan Kiinan talous ohittaa Yhdysvaltain talouden jo tämän vuosikymmenen lopulla.