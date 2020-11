Bidenin talouslinjana olisi ”käpertyä sisäänpäin” – Yhdysvaltojen nahistelu Kiinan kanssa ja koronapandemian hoito vaikuttavat suomalaisiin vientiyrityksiin

– Miten koronapandemia hoidetaan USA:ssa, minkälaisia elvytyspaketteja tulee. Se osaltaan kertoo minkälaisia kasvulukuja voidaan odottaa ja minkälaisia näkymiä on meidän vientiyrityksille, Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu sanoo.

Biden on jonkin verran samoilla linjoilla kuin Donald Trump.

Bideniä pidetään talouden kannalta vakaampana vaihtoehtona kuin Donald Trumpia, joka on herättänyt hämmennystä esimerkiksi teräs- ja alumiintulleilla.

Pitkä epävarmuus myrkkyä taloudelle

– Jos epävarmuus jatkuu pitkään niin se alkaa syödä talouspolitiikan uskottavuutta. Se voi heikentää osakekursseja. Meillä on taloudessa kuitenkin paljon muitakin tekijöitä. Erityisesti koronapandemia hallitsee näkymiä, Koivu toteaa.

– Jos tulosta odotetaan pitkään, se kertoo siitä, että Yhdysvallat on rikki ja hajallaan. Se on surullista, jos Yhdysvallat menettää johtavan asemansa eikä edistä esimerkiksi vapaakauppaa niin kuin on joskus tehnyt. Yhdysvallat saattaa keskittyä ennemmin omiin ongelmiinsa eikä yhteisten ratkaisujen hakemiseen ilmasto- ja kauppapolitiikassa, Saila Turtiainen kertoo.