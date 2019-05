Panokset kovenevat: Trump nosti Kiinan tulleja ja seuraavaksi pelätään, mitä tapahtuu Euroopan autotulleille – "Se iskisi aika vahvasti, myös Suomen talouteen"

– Trump ehkä yrittää laittaa painetta neuvotteluhin tullien korotusuhan myötä. Välitön vaikutus maailman talouteen tulee nyt ennen kaikkea tämän epävarmuuden kautta. Epävarmuus on erittäin hyvä keino leikata yritysten investointihalukkuutta, Pakarinen sanoo.

Raju notkahdus

– Tänään kurssit ovat jo rauhoittuneet ja niiden heilunta on kyllä näissä tilanteissa ihan normaalia. Markkinoiden reagointi näyttää jääneen lyhytaikaiseksi. Mutta haaste on tässä nyt se epävarmuus, Pakarinen sanoo.

– Kun tässä on maailman kaksi suurinta taloutta mukana, kukaan ei ole hyötyjä. Ristiin kytkentä maailman taloudessa on hyvin suurta. Vaikutukset leviävät hyvin montaa kautta varsinkin, jos nämä kaksi peluria käyvät kauppasotaa. Ja ne vaikutukset ovat hyvin negatiivisia. Voittajia tässä ei ole, hän jatkaa.

Ero on siinä, heilutellaanko "nyrkkiä vai sormea"



Trumpin hämmentäviin twiitteihin on viime vuosina saatu tottua. Hänen talouspoliittisia päätöksiään on ihmetelty ja uskottavuutta kritisoitu. Pakarinen valottaa maailman politiikan neuvottelutapoja.

– Tässä pitää osata erottaa toisistaan nyt kaksi asiaa. Eli mikä on neuvottelutaktiikkaa. Ollaanko heristämässä nyrkkiä toiselle osapuolelle, vai heilutellaanko vasta sormea?

– Toinen seikka on se, että kun Trumpilla on tukenaan vahva Yhdysvaltain talouskasvu, niin se antaa pontta tehdä näitä toimia, kun taas Kiinassa talouden kasvuvauhti on hidastumaan päin.