MTV Uutiset seuraa presidentti Niinistön ja rouva Haukion valtiovierailua Ruotsissa: Katso, kun kuningas- ja presidenttipari kuljetettiin hevosvaunuissa median eteen

Presidentti Sauli Niinistö on matkustanut yhdessä puolisonsa rouva Jenni Haukion kanssa valtiovierailulle Ruotsiin, missä presidenttiparin vierailu jatkuu vielä huomennakin keskiviikkona.

MTV Uutiset seuraa presidenttiparin Ruotsin-vierailua tässä artikkelissa – mutta myös paikan päällä Ruotsissa. MTV Uutisten politiikan toimittaja Antonia Berg on seurannut Ruotsin Nato-askelia Tukholmasta käsin sunnuntaista alkaen.

Tervetuloa mukaan seuraamaan valtiopäivävierailun juhlallisuuksia MTV Uutisten seurassa!

11.24: Median edustajat päästetään sisään Kuninkaanlinnaan, jossa on määrä kuulla kuningas Kustaan ja presidentti Niinistön lausunnot. Kyseessä ei ole varsinainen lehdistötilaisuus.

11.11: Vatsaanotto Kuninkaanlinnalla jatkuu juhlallisena. Presidentti Niinistö ja Kuningas Kaarle XVI Kustaa kävelevät rinnakkain tervehtimään muun muassa ruotsalaisia ministereitä. Kuningas ja presidentti tervehtivät rivissä seisovaa joukkoa, jossa myös pääministeri Magdalena Andersson on mukana.

Toimittajamme Antonia Berg kysyi Anderssonilta, milloin Ruotsi on jättämässä Nato-hakemuksen. Anderssonin mukaan edelleen on kysymyksiä, joista tulee keskustella ennen jäsenhakemuksen jättämistä.

10.29: Presidentti Sauli Niinistön mukaan hänen ja puolisonsa Ruotsin-valtiovierailun ajoitus on erinomainen.

– Minulla on ilo aloittaa kaksipäiväinen valtiovierailuni Ruotsissa tänään. Ajoitus on erinomainen, vahva ja vakaa Pohjola on yhteinen asiamme, Niinistö tviittaa.