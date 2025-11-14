Poliisin kuvaamalta videolta näkyy, kuinka tunteikkaassa tilassa Vornanen oli ampumistapauksen jälkeen.

Poliisi kuulusteli alustavasti kansanedustaja Timo Vornasta (tv.) poliisiautossa heti ampumistapauksen jälkeen viime vuoden huhtikuussa.

Oikeuksien luvun jälkeen poliisi antoi Vornasen selostaa oman näkemyksensä tapahtumista.

Vornanen kertoo useaan kertaan olevansa poliisi ja kansanedustaja. Kysyttäessä hän myöntää suoraan olevansa päihtynyt.

– Olen vahvasti [päihtynyt], Vornanen sanoo.

– Sanotaan, että jos lähdet baariin ja pidät ystävien kanssa hauskan illan, niin saman verran kuin sinäkin, hän vastaa poliisin kyselyyn juoman määrästä.

Herkistyy puhuessaan uhkailusta

Videolla Vornanen käyttäytyy rauhallisesti, mutta silminnähden tunteikkaasti. Hän kehottaa poliiseja katsomaan valvontakameranauhoitukset, joista hänen mukaansa selviää tapahtumien todellinen kulku.

MTV Uutiset on julkaissut valvontakameranauhoitukset illasta baarin sisältä ja ulkopuolelta. Voit katsoa