– Tässä yhteydessä ojensin hänelle työpuhelimeni kotelosta ottamani eduskunnan käyntikortin ja esittäydyin hänelle. Tämän keskustelun yhteydessä minulle esitettiin uhkauksia. Myöhemmin olen ymmärtänyt tämän uhkailun liittyneen herra S:n ystävän minuun kohdistuneihin tekemisiin ravintolassa.

Syytteessä vaaran aiheuttamisesta ja ampuma-aserikoksesta oleva kansanedustaja Timo Vornanen on julkaissut Facebookissa pitkän kirjoituksen, jossa hän väittää hänelle tärkeää todistusaineistoa kadonneen selittämättömästi.

Timo Vornanen kertoo MTV:lle, miten tapahtumat johtivat ampumiseen kadulla: "Hän huusi tullessaan, että nyt saat turpaasi"

Kuin "tuhka tuuleen"

Vornasen mukaan ravintolan kameran tallenne alkaa illan alusta ravintolan auetessa ja jatkuu keskeytymättä noin 4,5 tuntia. Tallenne katkeaa hänen mukaansa hänen ja "Herra S:n kohtaamisen aikoihin 31 minuutiksi ja jatkuu sen jälkeen illan loppuun saakka.