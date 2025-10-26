Kansanedustajan mukaan hänen poliisilta käyttöönsä saama valvontakameramateriaali on puutteellista. Hänen mukaansa kadonnut 31 minuuttia sisältää hänen puolustukselleen oleellista tietoa.
Syytteessä vaaran aiheuttamisesta ja ampuma-aserikoksesta oleva kansanedustaja Timo Vornanen on julkaissut Facebookissa pitkän kirjoituksen, jossa hän väittää hänelle tärkeää todistusaineistoa kadonneen selittämättömästi.
Vornasen mukaan poliisin hänelle luovuttama ravintolan sisällä kuvattu valvontakameratallenne katkeaa 31 minuutiksi.
– Kadonneessa tallenteessa olisi näkynyt se, kun keskustelen jutun osallisen, herra S:n kanssa ravintolan baaritiskillä, Vornanen kirjoittaa.
– Tässä yhteydessä ojensin hänelle työpuhelimeni kotelosta ottamani eduskunnan käyntikortin ja esittäydyin hänelle. Tämän keskustelun yhteydessä minulle esitettiin uhkauksia. Myöhemmin olen ymmärtänyt tämän uhkailun liittyneen herra S:n ystävän minuun kohdistuneihin tekemisiin ravintolassa.
Vornasen mukaan baaritiskin tapahtumat todistaisivat muun muassa hänen toimintakyvystään sekä siitä, että tapahtumien vastapuoli on tiennyt siitä hetkestä eteenpäin hänen olevan kansanedustaja.