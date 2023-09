Näin suomalaiset kommentoivat espoolaiskoulun päätöstä kieltää kaverikuvat – "Ulkopuolelle jääminen on kauhein kokemukseni"

Kerroimme aiemmin espoolaisesta Auroran koulusta, jossa ei enää oteta kaverikuvia . Syynä linjaukselle on kiusaamisen vastainen työ. Sama käytäntö on monissa muissakin Suomen kouluissa.

"Nykyihmiset ovat liian pehmoisia"

– Muistan omilta kouluvuosilta, että kaverikuvien ottoa odotettiin innolla. Se, jos joku jää ulkopuolelle, ei voi olla syynä siihen, että kaikki muut joutuvat kärsimään linjauksesta. Ulkopuolisia on ollut aina, ja tulee olemaan aina, toteaa 39-vuotias vastaaja Valkealasta.

– Aina löytyy ihmisiä, joilla on kavereita, valtaa, omaisuutta ja mitä ikinä – ja aina on myös niitä, kellä ei ole. Mutta onko se muilta pois, jos sinulla on jotain? 32-vuotias Espoosta sanoo.