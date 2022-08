Ilkeä juoru antoi Sinille ala-asteella liikanimen "elmukelmu" – nyt hän kertoo, mihin vuosien kiusaaminen johti

Parikymppisenä Sinillä diagnosoitiin persoonallisuushäiriö, johon liittyy muun muassa itsensä vahingoittamista, kehosta irtaantumisen kokemuksia, epävakautta, vihaa ja masennusta. Yksinäisyyden tunne on pesiytynyt syvälle. Se heijastuu vaativuutena läheisiä kohtaan: tarpeena saada todisteita ihmissuhteen aitoudesta.

– Mä luulen, että kiusaaminen on syy siihen, Sini pohtii persoonallisuushäiriödiagnoosin taustoja.

Aikuisetkin lähtivät mukaan kiusaamiseen

Vanhoista kavereista tuli kiusaajia

Lapsuuden kokemukset muovaavat persoonaa

Pelastusrengas löytyi, kun Sini pääsi kiinni hoitopolkuun. Sinillä on takanaan yli seitsemän vuotta terapiaa, joka on yksi persoonallisuushäiriöiden tärkeimmistä hoitokeinoista. Asioiden käsittely on auttanut pääsemään eteenpäin ja hallitsemaan vihan tunteita. Kovan työskentelyn ansiosta hän kokee koulukiusaamisen kasvattaneen itseään ihmisenä.