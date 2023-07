Kiusatulta 12-vuotiaalta sydämen särkevä anomus – kymmenet miljoonat nähneet koskettavan videon

Nuori poika Tappajahai-paidassa anelee edes yhtä ystävää. Jo kymmenet miljoonat ovat nähneet videon, jonka taustalla on traagisen tuttu tarina, kertoo CNN.

"No, öh, he eivät ole enää ystäviäni..."

– No, öh, he eivät ole enää ystäviäni. He kiusaavat minua.