Helsingin Pukinmäenkaaren Kenttäkujan peruskoulua ja sen naapurustoa terrorisoi poikaporukka.

Kenttäkujan peruskoulun oppilaiden vanhemmat kritisoivat koulun rehtorin toimia ponnettomiksi ja pelkäävät, että pian koulussa tapahtuu sama kuin oppilaitoksessa, jossa kyseinen rehtori työskenteli aiemmin.

– Tämä rehtori ei tunnu ottavan tilannetta riittävän vakavasti. Hänellä on historiaa samanlaisesta toiminnasta toisessa koulussa Vantaalla ja silloin siellä tapahtui vakava väkivallanteko, eräs koulun oppilaan vanhempi kertoo MTV Uutisille.

– Kyllä tämä tilanne pelottaa, että nyt sama toistuu tässä koulussa, kun rehtori ei taaskaan saa näitä oppilaita kuriin. Näitä tapauksia yhdistää sama rehtori.

Hän viittaa vuoden 2020 syksyllä Vantaan Kytöpuiston koulussa tapahtuneeseen tilanteeseen, jossa viisi alakouluikäistä poikaa pahoinpiteli välitunnilla 11-vuotiaan pojan tajuttomaksi. Koulu oli ollut tietoinen jo pitkään pojan kiusaamisesta, muttei ollut puuttunut siihen riittävällä tavalla.

Pukinmäenkaaren koulun rehtori Maarit Hoisko menee vaitonaiseksi kuullessaan vanhempien pelosta.

– Tämä aikaisempi tilanne ei kuulu tämän nykyisen asian käsittelyyn, Hoisko vastaa MTV:lle.

– Koulumme toiminta ei ole mielestäni ollut löysää tai leväperäistä tilanteeseen nähden. Meillä koko henkilöstö tekee hyvää työtä ja meillä on yhteinen huoli näiden joidenkin oppilaiden käyttäytymisen haasteista.

MTV:n haastattelema vanhempi asuu koulun lähistöllä. Itseään ja perhettään suojellakseen hän haluaa pysytellä tässä jutussa anonyymina, hänen henkilöllisyytensä on kuitenkin toimituksen tiedossa.

Auto rikottu kaksi kertaa

Pukinmäenkaaren koulun ongelmista kertoi ensin Helsingin Sanomat. Lehden mukaan koulun opettajat, oppilaiden vanhemmat ja lähialueen asukkaat kokevat olonsa turvattomaksi.

Tämän vahvistaa myös MTV:n haastattelema vanhempi, jonka lapset käyvät siellä alakoulua.

– Toisin kuin asiasta on uutisoitu, tässä jengissä yläkouluikäisiä poikia on noin kymmenkunta, osa heistä on Pukinmäenkaaren koulusta ja osa Malmin koulusta, vanhempi kertoo.

– Poikaporukka terrorisoi koulutunteja, välitunteja ja koko koulun naapurustoa. Meiltäkin on rikottu auto kiviä heittämällä kaksi kertaa. Olemme tehneet rikosilmoitukset asiasta.

Koulun naapurissa asuva haastateltava kertoo, että tietää kysessä olleen saman poikaporukan, koska hänen naapurinsa näki pojat samaan aikaan ikkunoita rikkomassa.

– Koulun opettajat ovat saaneet tappouhkauksia, pojat huutelevat ihmisille raiskaamisesta ja liikkuvat alueella puukkojen kanssa. Olen todella pettynyt siitä, ettei koulusta tiedotettu mitään näistä ongelmista vaan meidän piti lukea tilanteen vakavuudesta mediasta.

Vanhemman mukaan koulu lähetti Wilman kautta tiedotteen asiasta vasta sitten, kun siitä oli jo uutisoitu.

Vanhempi kertoo, että alakouluikäiset on rajattu koulussa erilleen yläkouluikäisistä. Monet kuudesluokkalaisten vanhemmat pohtivat parhaillaan, onko heidän lastensa turvallista siirtyä yläkoulun puolelle ensi syksynä.

– Juuri eilen keskustelin yhden toisen vanhemman kanssa tästä asiasta. Jos nämä levottomuudet jatkuvat, minun lapseni siirtyvät muualle yläkouluun, vanhempi sanoo.

"Kurinpitotoimia on käytetty"

Pukinmäenkaaren koulun rehtori kertoo, että koulussa on joitakin oppilaita, joilla on ongelmia käyttäytymisen kanssa.

– Niihin on puututtu moniammatillisesti alueen muiden toimijoiden kanssa. Mukana ovat poliisi, lastensuojelu, kaupungin jalkautuva nuorisotyö ja Aseman lapset ry, Hoisko kertoo.

Hoiskon mukaan myös koulussa on tehty toimenpiteitä levottomuuksien takia, esimerkiksi kurinpitotoimia on käytetty.

– Jos koulu saa tietoa, että oppilailla on mukanaan teräaseita, puutumme siihen niillä keinoin, joita on koululla on käytössään.

Ovatko henkilökunta ja oppilaat turvassa Pukinmäenkaaren koulussa?

– Kyllä siinä mielessä, että kurinpitotoimet ja kaikki tarvittavat toimet koulupäivän aikana kyllä tehdään, Hoisko vastaa.

MTV:n haastattelema vanhempi muistuttaa, että poikaporukka häiriköi alueella myös kouluajan ulkopuolella.

– Minä en uskalla liikkua enää iltasella täällä ulkona. Toivoisin, että sosiaaliviranomaiset ja poliisi puuttuisivat tähän tiukemmin, hän sanoo.

MTV ei yrityksistään huolimatta tavoittanut Helsingin poliisia vastaamaan siihen, mitä poliisi on tehnyt ennalta ehkäistäkseen levottomuuksien kärjistymisen Pukinmäenkaaren koulussa ja sen naapurustossa.