Viikin oppilaiden epäillään rikkoneen koronakaranteenia – vanhemmilta yllättävä pyyntö rehtorille: "Osa lapsista kyllästyy ja kaipaa enemmän mielekästä tekemistä"

Viikin normaalikoulussa on määrätty neljä luokkaa kahden viikon karanteeniin havaitun koronavirustartunnan takia.

Korostettu karanteenin tärkeyttä

– Sisällöltään nämä viestit ovat olleet sellaisia, että on korostettu hyvin painokkaasti karanteenissa pysymisen tärkeyttä, Lahtero jatkaa.

Huoltajien viesti on muuttunut

– Huoltajilta tullut viesti on hieman muuttunut viikon aikana. Maanantain aikana saapui jonkin verran huolestuneita viestejä. Kysyttiin, että onko kouluun turvallista tulla. On kuitenkin käynyt niin, että kun viikon aikana informaatiota on annettu, tämän kaltaiset viestit ja yhteydenotot ylipäätään ovat vähentyneet, Lahtero toteaa viestinnän vaikutuksesta.