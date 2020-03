Lasten seksuaalinen houkuttelu voi lisääntyä poikkeusoloissa – seksuaalirikolliset lähestyvät kaikissa sosiaalisen median kanavissa: "On myös perheitä, joissa suurin vaara tulee perheen sisältä"

– On suuri pelko, että lapset ja nuoret ovat huomattavasti suuremmassa vaarassa joutua groomatuiksi, kun koronan takia ympäri maailmaa ollaan pois kouluista ja enemmän kotona päiväsaikaan, sanoo KRP:n rikosylikonstaapeli Maria Rossi STT:lle.

Rossin mukaan netin seksuaalirikollisuuden kasvusta on viitteitä vastaavista oloista, kun ihmiset viettävät tavallista enemmän aikaa kotona.

– Loma-aikoina on nähtävissä kasvua lasten seksuaalisen kuvamateriaalin etsimisessä. Netin ääressä ovat tällöin materiaalia etsivät ja käyttävät ihmiset sekä myös lapset.

Tapahtuu kaikissa sovelluksissa

Rossi toimii KRP:ssä asiantuntijana tiedusteluryhmässä, joka torjuu lapsiin netissä kohdistuvaa seksuaalirikollisuutta. Hänen mukaansa poliisi törmää yhä useammin kuvamateriaaliin, jota lapsi on tuottanut itse.

– Tekijät saattavat opettaa, miten laitetaan video päälle ja miten kuvataan. Lapsi saattaa kuvata todella seksuaalista materiaalia välttämättä tajuamatta, mitä on tehnyt.Itsensä kuvaamiseen on KRP:n mukaan houkuteltu hyvinkin pieniä lapsia.

– Voi pyrkiä siihen, että lapsi on netissä samassa huoneessa, ei niin, että menee omaan huoneeseen suljettujen ovien taakse.

Vanhemman on hyvä olla myös perillä siitä, missä sovelluksissa lasta on mahdollista lähestyä. TikTokin, Instagramin, Snapchatin ja muiden sosiaalisen median sovellusten lisäksi myös useissa peleissä on keskustelumahdollisuus.