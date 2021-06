Näin Niko Ranta-ahon sisko puhui oikeudessa – epäili veljellä olevan salattuja huumekätköjä

Sisko: Luulin kofeiinien olleen kuntosalia varten

“Kytät on pyrkinyt meidän linjoille”

– [Katiska] on ollut rankka ja iso kokemus meidän perheelle. On selviytymistapa kääntää asia vitsiksi tai huumorin puolelle, sisko kuvaili oikeudessa.

– Aina kun netti ei toimi tai on teknistä ongelmaa tai ovi on auki, vaikka muistan sen olleen kiinni, niin sanon että poliisi on käynyt. Siitä on tullut vitsi, jota heitetään viikottain, hän sanoo.