Kumpi on ekologisempi valinta, aito kuusi vai joulusta toiseen kestävä muovikuusi?

Suomalaisten joulukuusien kuumin myyntisesonki on parhaillaan käynnissä. Ympäristötietoinen ihminen miettii myös kuusen ekologisuutta.

– Aito suomalainen kuusi on kasvanut Suomessa, ja ympäristökuormitukset tulevat pääosin kuusen kuljetuksesta ja käsittelystä. Muoviset kuuset taas ovat fossiilisista raaka-aineista tehtyjä koristeita, jotka on tuotettu kaukana Suomesta, Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliiton MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola sanoo tiedotteessa.

Aidoista kuusista ekologisin on vapaana luonnossa kasvanut. Varsinkin tiheässä kasvaneesta kuusitaimikosta voi kuusen kaataa hyvällä omatunnolla. Kuusiryppään harvennus yleensä parantaa viereisten puiden elinolosuhteita, ja niiden poistaminen tulisi ajankohtaiseksi lähitulevaisuudessa.

– Jokainen fossiilinen tuote korvattuna kotimaisella ja kiertotaloutta tukevalla tuotteella on mielestäni asia, johon kannattaa tarttua, Mäki-Hakola sanoo.

– Naapurille soittaminen mahdollisen kuusenkatoluvan kannalta on myös asia, johon kannustan, Mäki-Hakola korostaa.

