Tekokuusi vai aito kuusi? "Aidon kuusen kritiikki kohdistuu siihen, että se palvelee vain lyhyen aikaa"
Monen kodista löytyy vuodesta toiseen kestävä muovikuusi.Shutterstock
Julkaistu 06.12.2025 14:32
Piia Turunen
Hannakaisa Taskinen
Kumpi on ekologisempi valinta, aito kuusi vai joulusta toiseen kestävä muovikuusi?
Suomalaisten joulukuusien kuumin myyntisesonki on parhaillaan käynnissä. Ympäristötietoinen ihminen miettii myös kuusen ekologisuutta.
– Aito suomalainen kuusi on kasvanut Suomessa, ja ympäristökuormitukset tulevat pääosin kuusen kuljetuksesta ja käsittelystä. Muoviset kuuset taas ovat fossiilisista raaka-aineista tehtyjä koristeita, jotka on tuotettu kaukana Suomesta, Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliiton MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola sanoo tiedotteessa.
Aidoista kuusista ekologisin on vapaana luonnossa kasvanut. Varsinkin tiheässä kasvaneesta kuusitaimikosta voi kuusen kaataa hyvällä omatunnolla. Kuusiryppään harvennus yleensä parantaa viereisten puiden elinolosuhteita, ja niiden poistaminen tulisi ajankohtaiseksi lähitulevaisuudessa.
– Jokainen fossiilinen tuote korvattuna kotimaisella ja kiertotaloutta tukevalla tuotteella on mielestäni asia, johon kannattaa tarttua, Mäki-Hakola sanoo.
– Naapurille soittaminen mahdollisen kuusenkatoluvan kannalta on myös asia, johon kannustan, Mäki-Hakola korostaa.
Kasvatetun kuusen voi kierrättää
Jos lähimetsän kuusiapajille ei ole asiaa, niin aitoja, joulukuusiksi viljeltyjä puita myydään myös kattavasti ympäri Suomea.
– Kun valitaan kotimainen kasvatettu joulukuusi, tuetaan myös suomalaista työllisyyttä, Mäki-Hakola sanoo.
Joulukuusiksi kasvatetut puut kasvavat yleensä 8–12 vuotta.
– Ne ovat yleensä hieman villejä serkkujaan jykevämpiä, ja esimerkiksi oksat ovat usein vahvempia. Tämä näkyy erityisesti kuusta koristellessa. Monesti kuusia myös muotoillaan, jotta kuuset olisivat kauniin kartiomaisen mallisia, Joulupuuseuran puheenjohtaja Timo Kauppila kertoo tiedotteessa.
Joulusesongin jälkeen aitoja kuusia hyödynnetään esimerkiksi energiantuotannossa. Muovikuusien kierrättämistä sen sijaan vaikeuttavat öljypohjaiset raaka-aineet sekä metalliset runkomateriaalit.
– Aidon kuusen kritiikki kohdistuu monesti siihen, että se palvelee vain lyhyen aikaa. Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että muovikuusta joutuisi käyttämään peräti 20 vuotta ennen kuin se olisi päästöjen kannalta samalla viivalla aidon kuusen kanssa. Kierrätyksen ongelmista puhumattakaan, Kauppila sanoo.
Futura Sciencen mukaan vuonna 2009 Quebecissä tehdyssä tutkimuksessa verrattiin 150 kilometriä kulkeneen oikean puun ja Kiinassa valmistetun, kuusi vuotta pidetyn tekokuusen elinkaarta. Tulokset suosivat oikeaa puuta, jonka hiilidioksidipäästöt olivat 3,1 kiloa vuodessa verrattuna tekokuusen 8,1 kiloon vuodessa. Jotta tekokuusta tulisi tässä tilanteessa ympäristöystävällisempi, sitä pitäisi pitää lähes 20 vuotta.
Viime vuonna julkaistun Sheffieldin yliopiston tutkimuksen mukaan muovikuusta pitäisi käyttää yli viisi kertaa, jotta sen hiilidioksidipäästöt olisivat pienemmät kuin oikean puun.
– Usein kestävin valinta on jo olemassa oleva tavara, joten tekokuusen uudelleenkäyttö mahdollisimman monta kertaa vähentää sen ympäristövaikutuksia, tutkija Stuart Walker toteaa tiedotteessa.
Puolestaan vuonna 2009 Journal of Industry Ecology -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa todettiin, että tekokuusta olisi yleensä käytettävä kahdeksasta kymmeneen vuotta sen valmistuksen ja ulkomaankuljetusten aikana syntyvien hiilidioksidipäästöjen kompensoimiseksi.
