Eero Hirvosta jäi mietityttämään, olisiko viimeiseen nousuun voinut kokeilla rajua iskua.

Suomi saavutti hienosti Milano-Cortinan olympialaisten yhdistetyn parikilpailun hopeaa kaksikolla Ilkka Herola ja Eero Hirvonen.

Kumpikin päivitteli, että sankassa lumisateessa käydyllä hiihto-osuudella oli vaikea nähdä mitään kunnolla.

– Itselläni oli sellainen fiilis koko ajan, että piti käytännössä reagoida siihen, mitä edellä menevä kaveri tekee. Jos oli keulassa, piti miettiä kohtuullisen kovaa pintaa, Hirvonen setvi.

Lue myös: Eero Hirvoselta pyydettiin anteeksi

Pöpperöisyys vaihteli. Hirvonen oli yrittänyt verryttelyssä katsoa paikkoja, joissa voittaisi tai häviäisi aikaa, mutta tilanne eli kisan aikana niin paljon, ettei "taikoja voinut keksiä".

Herolaa jäi hivenen askarruttamaan viidennen eli viimeisen 1,5 kilometrin lenkkinsä loppu. Hän päästi Hirvosen päätöstaipaleelle kultataistelussa 0,6 sekuntia ennen Norjaa.

– Vikassa nousussa olisi ehkä pitänyt rohkeammin lähteä heti alkunoususta ohittamaan, koska lopussa vauhti tuntui aika hitaalta, Herola sanoi.

Hän oli odottanut Norjan Andreas Skoglundilta kovempaa vetoa.

– Kun olimme kahdestaan irti, hänelläkään ei ollut enää mitään hävittävää. Hän oli ilmeisesti kuitenkin aika väsynyt. Ylätasanteella hän ei hirveästi enää vauhtia lykkinyt.

Herola kuitenkin pohti, että puhuttiin minimaalisesta voitettavissa olleesta lisäerosta, "jokusesta sekunnista ehkä".

Hirvonen jatkoi, ettei sillä ollut vaikutusta, ja hiihto olisi kuitenkin rakentunut samoin.

"Voi miettiä"

Hirvonen iski loppusuoraa tukkoista kaistaa. Näiden kisojen kaikki kolme yhdistetyn kultaa voittanut Jens Lurås Oftebro ankkuroi Norjan mestariksi täpärällä 0,5 sekunnin erolla häneen.

– Olihan se järkyttävä hiihtää loppukiriä siinä, mutta kyllä minä luulen, että kaverilla oli sama homma. Ei siinä ole mielestäni mitään jossiteltavaa, siinä oli kolme kaistaa, Hirvonen sanoi.

Hän kuitenkin nosti haastattelussa esiin yhden, mielestään ainoan jossittelun aiheen.

– Tietenkin voi miettiä, oliko Jens väsynyt vai eikö hän ollut väsynyt. Kun hiihdimme viimeisen nousun hiljaa, olisiko siinä voinut kokeilla. Se on ollut tällä reissulla minulle muuten hyvä.

– Olosuhde oli siinä aika vaikea. Siinä kovaa hiihtäminen... en tiedä: se olisi selvinnyt, kun olisi kokeilut, mutta sitä on turha miettiä.

Sekä Hirvonen että Herola saavuttivat näistä kisoista myös yhden henkilökohtaisen olympiapronssin mieheen.