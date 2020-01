Näin koronavirus runtelee siihen sairastuneen kehoa – kuvat koronapotilaiden keuhkoista kertovat karua kieltään

Kun potilaiden määrä on kasvanut, on uuden taudin oireistakin saatu sitä lisää tietoja. Viikko sitten julkaistu ensimmäinen kliininen selvitys paljastaa taudin vaikutukset 41 ensin sairastuneen potilaan kehoissa.

Kuume paljastava ensioire



Runnellut keuhkot



Tutkimuksen yhteydessä on julkaistu läpileikkauskuvia kahdelta eri potilaalta. Toisen potilaan osalta paljastuu taudin eteneminen: 53-vuotiaan naisen keuhkokapasiteetti on kärsinyt merkittävästi neljän päivän kuluessa. Alla olevat kuvat on otettu, kun sairauden puhkeamisesta hänellä on mennyt kahdeksan ja kaksitoista päivää.