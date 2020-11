Koronan jälkioireet voivat jäädä päälle kuin sars-epidemiassa, josta osa toipui vuosia –"Kaikkein yleisimmin esiintyy väsymysoireita"

– Moniin infektiotauteihin liittyy jälkioireita. Esimerkiksi vuonna 2003 alkanut Sars oli Covid -19:ää rajoittuneempi ja riehui pienemmällä alueella. Tutkimuksissa on ilmennyt, että Sars-taudista selviytyneistä potilaista noin 40 prosentille jäi pitkittynyt väsymysoireyhtymä – joillekin jopa neljän vuoden ajaksi.

Koronan on todettu aiheuttavan laajan kirjon neurologisia oireita väsymyksestä ja päänsärystä aina aivosairauksiin. Toisaalta korona on jyllännyt keskuudessamme tieteen näkökulmasta vasta lyhyen aikaa, joten sataprosenttisia varmuuksia koronan pitkäaikaisista vaikutuksista ei voida vielä sanoa.

– Yleisin oire maailmanlaajuisesti on ollut väsymysoireyhtymä. Myös kognitiiviset oireet kuten muistin ja tarkkaavaisuuden häiriöt ovat yleisiä. Haju- ja makuaistihäiriöt ovat olleet myös hyvin yleisiä. Niitä on tullut erityisesti infektion alussa, mutta ne ovat väistyneet melko pian.

Vakavimmat oireet sairaalahoidossa olevilla

Koronan neurologisia oireita on Hietaharjun mukaan tutkittu tiiviisti heti koronan leviämisen alkuvaiheista lähtien.

– Asiaa on tutkittu hämmästyttävän paljon jo tässä reilun puolen aikana, mitä pandemia on maailmassa jyllännyt. Ensimmäisiä julkaisuja alkoi tulla Kiinasta Wuhanin alueelta jo tammi-helmikuussa. Nyt aiheesta Covid-19 ja neurologia on jo yli 2 000 tieteellistä julkaisua, Hietaharju sanoo.