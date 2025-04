Näin KalPa ja SaiPa näpäyttävät isompiaan SM-liigassa – "Ehkä tämä voisi olla se fiksumpi tapa"

Jääkiekon SM-liigan finalistijoukkueet KalPa ja SaiPa toimivat monin tavoin esimerkkinä suuremmilleen, Huomenta Suomen Kiekkoraadissa linjattiin torstaina.

Liigafinaaleissa nähdään perjantaista lähtien yllätysnäytelmä, kun ensimmäistä mestaruuttaan jahtaavat KalPa (runkosarjan 3:s) ja SaiPa (5:s) iskevät yhteen.

SaiPa on pelannut itsensä suomalaisten kiekkofanien sydämiin sensaatiokaudellaan. Kahden viime kevään jumboseura on onnistunut kaikessa valmentajavalinnasta (Raimo Helminen) ja joukkueen kasaamisesta lähtien aina peliesityksiin saakka.

– Kun kaikki osuu nappiin, tehdään todella hyvä työ, niin voi mennä jopa mestaruuteen asti ohi isojen. Tämä pätee muissakin lajeissa kuin jääkiekossa, MTV Urheilun toimituspäällikkö Teemu Niikko linjaa Kiekkoraadissa.

– SaiPa oli vuosi sitten kesällä mennä nurin koko seura! Hän jatkaa viitaten omistajavaihdokseen.

Kuten SaiPan urheilujohtaja Harri Ahokin kommentoi MTV Urheilulle, Lappeenrannassa tehty strategia on tuottanut tulosta odottamattoman nopeasti. Kuopiolainen KalPa on sen sijaan nojannut äärimmäisen kiekolliseen ja luistelevaan pelitapaansa jo vuosikaudet. Jatkumoa on vaalittu harkituilla valmentaja- ja pelaajavalinnoilla.

– KalPa on ollut omannäköisenä organisaationa jo pitkään, 10–15 vuotta. Ja sekin palkitaan nyt. Ja tapa, jolla molemmat joukkueet pelaavat… tätähän Suomi-kiekko tarvitsee, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi sanoo.

– KalPa on hyvä esimerkki monille isoille seuroille, että isoilla nimihankinnoilla haettavien pikavoittojen sijaan ehkä tämä pitkäjänteinen työ voisi olla se fiksumpi tapa, kun riittää vain malttia, Niikko lisää.

KalPassa ja SaiPassa riittää yhtäläisyyksiä.

– Lisäksi molemmilla finalistiseuroilla on kotimainen runko. Siellä on muutama täsmäulkomaalaishankinta, mutta kotimainen runko.

– Jos mietitään esimerkiksi Ilvestä ja Lukkoa, joilla on käytännössä pari kentällistä ulkomaalaispelaajia, niin kyllä se vähän liikaa ehkä on, Niikko kommentoi.

Kivi summaakin asian osuvasti.

– Eli KalPa ja SaiPa kertovat, että saa olla idea, asiantuntija heittää hymyillen.

– Se ei ole väärin, Niikko vastaa.

KalPan ja SaiPan välinen avausfinaali katsottavissa MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa perjantaina kello 18.30 alkaen. Pronssiottelu Lukko–Ilves käynnistyy samaan aikaan MTV Katsomossa.

Yllä olevalla videolla Kiekkoraadin finaaliennakointi kokonaisuudessaan. Lisäksi raatilaiset ottavat tiukasti kiinni Jokerien ympärillä pyörivään kohuun.