SM-liigan finaaleiden yllä velloo valtava mysteeri – tästä on kyse

Jääkiekon SM-liigan finaalit käynnistyvät perjantaina Kuopiossa, kun KalPa kohtaa kauden yllättäjäjoukkueen SaiPan. Mukana on kaksi varsin samantyylistä joukkuetta, joiden sisältä löytyy useita käänteentekeviä pelaajia.

KalPa raivasi tiensä finaaleihin, kun se kaatoi puolivälierissä Ässät ja välierissä Ilveksen. KalPa joutui koville erityisesti puolivälierissä Ässiä vastaan, kun joukkueiden sarja eteni seitsemänteen ja ratkaisevaan otteluun.

SaiPa kaatoi puolestaan pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella TPS:n, joka johti jo sarjaa otteluvoitoin 2–0. Puolivälierissä SaiPa jyräsi totaalisesti HIFK:n ylitse (otteluvoitot 4–0). Välierissä SaiPa teki puolestaan jymypaukun, kun se kaatoi runkosarjan voittajajoukkue Lukon.

Tulevassa finaalisarjassa on mukana useita yksilöitä, jotka ovat isosti suurennuslasin alla. MTV Urheilu pureutuu näihin, pelillisen huomion kera.

KalPa

Juuso Mäenpää ja Patrick Curry

KalPan *tämän hetken keihäänkärjestä löytyy voimaa. Kun puhutaan tulossektorista, katseet kääntyvät kultakypärä Patrick Curryyn ja Ilves-sarjan ratkaisijaan Juuso Mäenpäähän. Kaksikosta Curry väläytteli osaamistaan jo runkosarjassa, kun hän takoi 29 maalia ja 60 tehopistettä. Mäenpää sen sijaan uinui hieman unholassa (58 ottelua, 12+26=38). 22-vuotias hyökkääjä on jo aiemmin näyttänyt sen, että hän pystyy olemaan parhaimmillaan aivan Liigan kärkipelaajia. Mäenpää on nyt päässyt ytimeen. Hän oli välierissä Ilvekselle valtava mörkö ja samaan aikaan hän oli KalPalle kirjaimellisesti käänteentekevä pelaaja. Jos KalPa meinaa voittaa historiansa ensimmäisen Suomen mestaruuden, näiden veijareiden pitää olla isosti esillä.

1:42 KalPan finaalin lyönyt Juuso Mäenpää: "Ollaan oltu sitkeitä"

Stefanos Lekkas

KalPa kohtaa finaaleissa SM-liigan sensaatiojoukkue SaiPan, jonka itseluottamus on kasvanut entisestään kevään käänteiden jäljiltä. SaiPa on osoittanut sen, miten vaarallinen suorahyökkäysjoukkue se osaa olla. Tätä kautta KalPan yhdysvaltalaismaalivahti Stefanos Lekkas on isosti tikunnokassa. Lekkas on kantanut keväällä ykköstorjujan vastuuta KalPan tolppien välissä. Lekkas on vastannut huutoon, sillä hänen xGAE-arvonsa eli päästettyjen maalien odottama suhteessa päästettyihin maaleihin on peräti –13,19, millä hän on kevään maalivahtitilaston kärkipaikalla. "Big boys needs to be big boys" on tämänkin kevään teema, niin kuin Petri Matikainen sanoi jo pari kuukautta takaperin. Lekkasilla on kykyä varastaa pelejä KalPalle. Sitä vaaditaan, sensaatiota vastaan.

Juttu jatkuu kuvan alla.

KalPan maalivahti Stefanos Lekkas (kuvassa keskellä) tuulettamassa Ilves-välieräsarjassa otettua voittoa.NIKLAS PEHKONEN

Jaakko Rissanen

Ylemmän kohdan *-viittauksella puhuttiin siitä, miten KalPa on joutunut operoimaan jo tovin ajan ilman ykköskapellimestariaan, 35-vuotiasta Jaakko Rissasta. Tämä on näkynyt erityisesti KalPan ylivoiman puolella, mikä on ehtinyt tökkiä kevään aikana. Jos samat ongelmat jatkuvat myös finaaleissa, kysymykset kääntyvät entistä enemmän Rissasen suuntaan. Tähän mennessä on ollut täysin epäselvää, että pystyykö hän pelaamaan enää kevään aikana.

Kysyin mysteerimäisestä asiasta KalPan päävalmentajalta Petri Karjalaiselta, joka totesi näin:

– Perjantaina käydään läpi kokoonpano ensimmäiseen otteluun, ei tuosta sen enempää.

– Hän (Rissanen) on todella hyvä ja iso pelaaja. Jokainen pelaaja on totta kai tärkeä osa kokonaisuutta, mutta vielä tärkeämpää on se, mikä osien summa lopulta on, Karjalainen sanoi.

SaiPa

Otto Kivenmäki

Voi pojat sentään, millaista jääkiekkoa Otto Kivenmäki, 25, pelaakaan. Entisen huippuhyökkääjän Marko Kivenmäen pojasta on kohistu jo pidemmän aikaa. Hän väläytteli Ässissä, minkä jälkeen moni odotti sitä, että hän ponnistaisi huipulle Tommi Niemelän valmentaman Pelicansin riveissä. Näin ei kuitenkaan käynyt. Kivenmäki ei päässyt vielä kunnolla lentoon myöskään ensimmäisellä SaiPa-kaudellaan. Kaikista häkellyttävin käänne tapahtui, kun Raimo Helminen asteli SaiPan päävalmentajaksi. Entinen huippuluokan pelintekijä (Helminen) havaitsi nopeasti sen, että Kivenmäki on hiomaton timantti. Helminen antoi luottoa ja Kivenmäki on vastannut huutoon. Hän on tällä hetkellä SaiPan ehdottomasti tärkeimpiä yksilöitä. Kivenmäki pystyy yksinään rakentelemaan paikkoja ja hän on SaiPan kiekollisen pelin dynamo. Häneen osaltaan kulminoituu SaiPan koko kauden tarina: pitkään jatkuneiden haasteiden keskeltä huipulle.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Otto Kivenmäki (kuvassa oikealla) tekemässä taikojaan Lukko-välieräsarjassa.Elmeri Elo / All Over Press

Kari Piiroinen

Kari Piiroista pidettiin jo nuorempana kovan luokan maalivahtilupauksena. Hän kävi Pohjois-Amerikassa, palasi Suomeen, missä häntä pomputeltiin eri paikoissa. Yksi kausi Ruotsissa, mistä hän palasi SaiPan sekasorron keskelle. Piiroista on epäilty jatkuvalla syötöllä. Hän on saanut kevään aikana tukea SaiPan tiiviisti puolustavalta joukkueelta. Piiroinen taas on rauhoittanut SaiPan tekemistä omilla, kylmänviileillä otteillaan. Jokainen voi katsoa alta millaisiin torjuntoihin Piiroinen venyi ratkaisevassa Lukko-välieräottelussa. Jos SaiPa voittaa mestaruuden, Raimo Helmisen patsaan viereen nakerretaan iso läjä pienempiä figuureita, jotka kuvastavat Raipen poikia. Näistä yksi nostelee Kanada-maljaa (kapteeni Ville Petman) ja yksi heiluttaa räpyläänsä aivan samalla tavalla, mitä hän (Piiroinen) on tehnyt koko kevään ajan.

7:16 Maalikooste: SM-liigan 6. välieräottelu SaiPa – Lukko

0:55 Kari Piiroinen puhuu tulevaisuuden tavoitteistaan – Pohjois-Amerikka nousee esiin

Antti Kalapudas

SaiPan kohdalla voisi herkästi nostaa esille kapteeni Ville Petmanin tai hänen veljensä Mikko Petmanin, joka pelaa nyt uransa parasta jääkiekkoa. Jos SaiPa haluaa menestyä tulevassa finaalisarjassa, Antti Kalaputaan pitää olla iskussa. Kalapudas, 28, iski runkosarjassa 26 maalia ja 49 tehopistettä. Hän on hieman jäänyt sivuraiteelle kevään pudotuspeleissä (15 ottelua, 4+2=6). Tiukoissa paikoissa SaiPa kaipaa kiperästi Kalaputaan ylivoimaonnistumisia. Pystyykö SaiPa parantamaan selkeää heikkouttaan eli ylivoimaansa? Siinä on yksi merkittävä puoli, mistä Idän ihme voi kaivaa vielä lisää kilpailuetua.

Iso kuva

KalPan ja SaiPan finaalisarjan alla on herkuteltu sillä, miten kaksi äärimmäisen luisteluvoimaista joukkuetta iskee yhteen. Mielenkiintoinen seikka onkin se, miten kovaksi kamppailuvaade muovautuu turbokiekon keskellä. Tällä finaalisarjalla on aineksia nousta klassikoiden joukkoon. Kyllä, siitäkin huolimatta, vaikka vastakkain on kaksi ”pienempää joukkuetta”. Nyt puhutaan kuitenkin upeista tarinoista. KalPan pitkäjänteisen työn huipentuminen vastaan totaalinen yllätystaho. Nähdäänkö tässä sarjassa se, mihin Suomi-kiekko on menossa tulevina vuosina? Esimerkin voimaa kun ei voi millään tavalla aliarvioida.

KalPan ja SaiPan ensimmäinen finaalikamppailu käynnistyy perjantaina Kuopiossa kello 18.30. Ottelu on nähtävillä sekä MTV Katsomossa että MTV3-kanavalla. Lähetys lähtee liikkeelle kello 18.