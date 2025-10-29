Suomen Pankin entinen pääjohtaja on elävä esimerkki siitä, että kuka tahansa voi mennä huijareiden lankaan.
Kova talouskasvo, Suomen Pankin entinen pääjohtaja ja EU-komissaari Erkki Liikanen menetti MTV:n tietojen mukaan noin 40 000 euroa petosrikollisuuden uhrina.
– Lähestulkoon kaikki ovat saaneet näitä huijauspuheluita. Tässä on elävä esimerkki siitä, että kuka tahansa voi mennä lankaan, sanoo MTV Uutisten rikostoimituksen päällikkö Tiia Palmén.
Liikaseen kohdistunut huijaus tapahtui huhtikuussa 2024. Poliisi tutkii tapausta törkeänä petoksena.
Kiire ja paniikki ajavat tilisiirtoon
MTV:n rikostoimittaja Pekka Lehtisen mukaan Liikasen tapauksessa kyse oli turvatilipetoksesta tai vastaavasta rikoksesta.