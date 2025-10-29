Juuri nyt Avaa

MTV:n rikostoimittaja Pekka Lehtisen mukaan Liikasen tapauksessa kyse oli turvatilipetoksesta tai vastaavasta rikoksesta.

Kiire ja paniikki ajavat tilisiirtoon

– Lähestulkoon kaikki ovat saaneet näitä huijauspuheluita. Tässä on elävä esimerkki siitä, että kuka tahansa voi mennä lankaan, sanoo MTV Uutisten rikostoimituksen päällikkö Tiia Palmén .

Kova talouskasvo, Suomen Pankin entinen pääjohtaja ja EU-komissaari Erkki Liikanen menetti MTV:n tietojen mukaan noin 40 000 euroa petosrikollisuuden uhrina.

Suomen Pankin ex-pääjohtaja Erkki Liikanen menetti huijarille 40 000 euroa – miten näin kävi?

Jopa Suomen Pankin ex-johtaja lankesi huijaukseen: "Uhrin ei pitäisi hävetä"

Huijauksen tekotapa on vielä epäselvä, mutta joka tapauksessa sen lopputuloksena Liikanen menetti varojaan kymmenien tuhansien eurojen edestä.

Turvatilipetos on yleensä sellainen, että huijari esittää pankin virkailijaa. Huijari lähestyy uhria puhelimitse tai sähköpostilla ja kertoo, että uhrin pankkitilillä on epämääräisiä tapahtumia ja rahat pitäisi äkkiä saada turvaan turvatilille.