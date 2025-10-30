Turun keskustassa tapahtunut hurja takaa-ajo tallentui usealle videolle, jotka paljastavat rattijuopon piittaamattoman ja hengenvaarallisen kaahailun.
BMW-merkkisellä farmariautolla liikkeellä ollut mies pakeni poliisia noin 60 kilometriä helmikuussa 2023. Karkumatka päättyi lopulta Turun keskustaan.
Autossa olleet kolme miestä olivat suuntaamassa ruotsinlaivalle, kun takaa-ajo sai alkunsa.
Videot näyttävät, kuinka kuljettaja kiihdyttää BMW:n Rauman valtatiellä jopa 200 kilometrin tuntivauhtiin ja jatkaa pakoaan Turun keskustassa.
Poliisit yrittivät pysäyttää kaahaajat keskustassa ajamalla oman autonsa poikittain sen tielle. Seurasi törmäys, jossa loukkaantui yksi poliisi.
Videolla nähtävistä tapahtumista dramaattisin on, kun kuljettaja ajaa punaisia päin jalankulkijoiden ylittäessä tietä. Yksi jalankulkijoista pakenee juosten auton edestä – osuma jää vain senttien päähän. Hovioikeus katsoi tilanteen täyttävän tapon yrityksen tunnusmerkit.