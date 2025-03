Näin haet MTV Uutisiin harjoitteluun

MTV Uutiset ottaa vuosittain useita harjoittelijoita oppimaan uutisten tekemistä valtakunnallisen mediatalon sykkeessä.

MTV Uutisissa harjoittelijat ovat tärkeä osa työyhteisöä. He pääsevät oppimaan, tarkkailemaan, osallistumaan ja tekemään päivän uutistyötä yhdessä intohimoisen Pöllöjengin kanssa.

Työtehtävät vaihtelevat osastoittain aina uutissähkeiden kirjoittamisesta TV-työskentelyyn, eli moni harjoittelija pääsee harjoittelemaan ja käyttämään niin kirjoitus-, kuvaamis-, editointi- kuin esiintymistaitojaan.

Harjoitteluun toivomme hakijoita monipuolisella taustalla. Edellytämme hakijalta media-alan opintoja sekä täysi-ikäisyyttä. Meille voi tulla valituksi harjoitteluun opisto-, ammattikoulu-, ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opintojen perusteella. Tärkeintä on avoin mieli, halu oppia sähköisestä uutistyöstä ja huolellinen ote työskentelyssä.

Tarkoitus on, että me MTV:llä opetamme, mutta myös opimme. Harjoittelijalla on siis mahdollisuus kertoa ajatuksiaan ja ideoitaan niin päivän aiheista kuin tekemisen tavoista.

Tavoitteena on paitsi perehdyttää opiskelijaa työelämään, myös syventää hänen ammattitaitoaan ja antaa mahdollisuus soveltaa oppimaansa teoriatietoa työelämän käytännön tehtäviin. Samalla opiskelija pääsee solmimaan kontakteja oman alansa työnantajiin jo opiskeluaikana.

Jokaiselle harjoittelijalle nimetään oma yhteyshenkilö, joka suunnittelee monipuolisen harjoittelun, joka antaa realistisen kuvan työelämästä.

MTV Uutiset avaa harjoittelijahaun yleisesti kahdesti vuodessa. Alkuvuonna haetaan harjoittelijoita pääsääntöisesti seuraavalle syksylle, kesän jälkeen haetaan harjoittelijoita pääsääntöisesti seuraavalle keväälle. Tilanne kuitenkin voi vaihdella vuosittain.

Rekrytointijärjestelmästämme näkee, onko hakua käynnissä.

Seuraava haku käynnistyy tältä näkymin vuoden 2025 elokuun lopulla.

Harjoittelun kestosta ja sisällöstä voidaan aina sopia. Suosittelemme, että harjoittelu kestää vähintään kymmenen viikkoa, jotta harjoittelija ehtii oppia sekä tekemisen periaatteista että järjestelmistä rauhassa. Haluamme, että harjoittelija saa työstettyä itselleen hienoja juttunäytteitä, joista on hyötyä opinnoissa ja työnhaussa.

Lähtökohtaisesti harjoittelupaikat täytetään yllä mainittujen hakuaikojen puitteissa.

Jos harjoittelijahakua ei ole käynnissä, MTV Uutiset ottaa vastaan myös avoimia hakemuksia. Voit laittaa sen toimituspäällikkö Mona Haapsaarelle (mona.haapsaari(at)mtv.fi). Kerro siinä tilanteestasi, millaista paikkaa olet hakemassa, mihin ajankohtaan ja mitä toivoisit harjoittelun aikana oppivasi.

TET-harjoitteluun eli työelämään tutustumiseen MTV Uutiset ei valitettavasti ota nuoria avoimilla hakemuksilla.