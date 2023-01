Nyt haetaan kesätöitä: Näin asiantuntijat ohjeistavat nuoria työnhakuun

Kesätöiden hakusesonki on nyt kuumimmillaan. Huomenta Suomessa annettiin vinkkejä työnhakuun nuorille, joilla ei välttämättä ole työkokemusta vielä ollenkaan. Aiheesta keskustelemassa olivat Lidl Töölöntullinkadun myymäläpäällikkö Kasperi Kulmala ja Tomi Alakoski, Suomen 4H-liiton toimitusjohtaja.

Kasperi Kulmala aloitti lukiossa työuransa Lidlissä ja on nyt 26-vuotiaana myymäläpäällikkö. Työtä hakiessa nuori voi kertoa vaikkapa siitä, millaisissa vastuutehtävissä on ollut, mitä harrastaa ja millaisia tulevaisuuden suunnitelma on. Tarvitaan motivaatiota, näkemyksellisyyttä ja rohkeutta hakea.