Kesätyöhaku on alkanut vauhdilla: Kaksi nuorta ja rekrytoinnin asiantuntija jakavat parhaat vinkkinsä – "Tärkeintä on..."

Talvi on kylmimmillään, mutta kesätyönhaku on jo alkanut vauhdilla. 18-vuotias Veeti Mäkeläinen pääsi jäämään kesätöihin automekaanikoksi K-Autolle viime vuonna oppisopimuskoulutuksen kautta. Kesän näyte oli riittävä, sillä syksyllä hänet vakinaistettiin.

– Ehkä tämmösellä isolla paikkakunnalla huomaa, että on enemmän hakuvaihtoehtoja. Minäkin olen muuttanut pienemmältä paikkakunnalta, jossa oli tosi huonosti kesätyöpaikkoja, Multanen kertoo.

Nuorten ohje: Ole ajoissa liikkeellä

Kesätöitä on tarjolla tänäkin vuonna kymmeniä tuhansia. Harva niistä on auki kuitenkaan alle 18-vuotiaille, vaikka halukkaita riittäisi.

– Moni työnantaja edelleen odottaa kesätyöntekijältäkin täysi-ikäisyyttä. Mutta alle 18-vuotiaille on esimerkiksi erilaisia puutarhanhoitotöitä tai kaupan alalla lyhyempiä työharjoitteluita, Duunitorin rekrytoinnin asiantuntija Lotta Viljamaa kertoo.

– Kannattaa kertoa vaikka omien harrastusten kautta, mitkä on niitä omia mielenkiinnonkohteita ja mitä kaikkea on aiemmin tehnyt. Tärkeintä on olla ajoissa ja oma itsensä, Tara Multanen neuvoo.