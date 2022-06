Kesätyöpaikkoja on tarjolla edelleen poikkeuksellisen paljon – tässä vinkit viime hetken työnhakuun!

Kesätyöntekijöitä etsitään perinteisesti kesäsijaisiksi ja kausityöntekijöiksi. Koronan helpottuminen ja eri alojen työvoimapula näkyvät kesätyöilmoitusten määrässä, kasvua on ollut noin 50 prosenttia edellisvuoteen nähden.

Uusi ilmiö on, että viime hetken kesätyöilmoituksia on avoinna poikkeuksellisen paljon verrattuna viime vuosiin ja niitä tulee yhä.

– Toivoa edelleen on. Viime ja tämä vuosi ovat olleet poikkeuksellisia kesätyöilmoitusten suhteen. Ilmoituksia on ollut runsaasti ja viime hetken kesätyöilmoitusten määrä on kasvanut jopa 15 prosenttia viime vuodesta, Salonen kertoo.