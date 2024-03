Näin asuntojen hinnoille käy ensi vuonna – vertailu näyttää, mitkä pankit ennustivat hintojen kehitystä parhaiten

Myös Suomen Kiinteistövälittäjät (SKVL) on arvioinnissa mukana, joskin sen ennuste ei ole täysin vertailukelpoinen muihin, koska se perustuu välittäjille tehtyyn kyselyyn.

Vertailun pohjana on käytetty Tilastokeskuksen tammikuussa 2024 julkaisemaa vanhojen osakehuoneistojen hintakehityksen ennakkotilastoa. Lukemia on verrattu vuotta 2023 koskeneisiin ennusteisiin, jotka on julkaistu joko viime vuoden alussa tai toissa vuoden lopussa.